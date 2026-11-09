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В России с начала действия ЭПД оформили более 82 миллионов накладных

В России с начала действия ЭПД оформили более 82 миллионов накладных - 09.11.2026, ПРАЙМ

В России с начала действия ЭПД оформили более 82 миллионов накладных

Более 82 миллионов обязательных электронных накладных в грузоперевозках оформлено в России с начала действия этой системы в сентябре, сообщил замминистра... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:27+0300

2026-11-09T15:27+0300

2026-11-09T15:27+0300

россия

бизнес

владимир путин

совет федерации

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Более 82 миллионов обязательных электронных накладных в грузоперевозках оформлено в России с начала действия этой системы в сентябре, сообщил замминистра транспорта России Борис Ташимов. Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). ЭПД с 1 сентября 2026 года обязательны для всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. "Мы уже начали анализировать поступающую информацию. С сентября, в связи с вступлением в силу обязательности, существенно увеличился объем оформляемых перевозочных документов ... более 82 миллионов документов мы получили за два месяца", - рассказал Ташимов, выступая на круглом столе в Совете Федерации. По его словам, порядка 43 миллионов ЭПД оформлено в октябре, а в среднем за день оформляется более 1,7 миллиона документов. Система электронного документооборота охватывает 83 региона России, и к ней уже присоединилось более 709 тысяч компаний-участников. "Система подтверждает эффективность, 99,5% составляет доступность системы. Это соответствует всем требованиям, которые заложены к ней. Соответственно, здесь мы за два месяца работы понимаем, что система работает стабильно", - пояснил Ташимов. ГИС ЭПД была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года. Как говорил в июне на совещании у президента России Владимира Путина тогдашний министр транспорта, ныне вице-премьер РФ Андрей Никитин, у участников рынка было четыре года для тестирования своих процессов в реальных условиях, и этого времени достаточно. Однако, отмечал он тогда, согласно практике, на момент старта проектов "всегда бывают опоздавшие". Он предложил до 1 марта 2027 года при предоставлении бумажного документа, а не электронного, ограничиваться устным замечанием при остановке машин инспекторами. Путин тогда поддержал отказ от штрафов на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, владимир путин, совет федерации