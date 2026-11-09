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Россиян в январе 2027 года ждут 15 рабочих и 16 праздничных дней

Россиян в январе 2027 года ждут 15 рабочих и 16 праздничных дней - 09.11.2026, ПРАЙМ

Россиян в январе 2027 года ждут 15 рабочих и 16 праздничных дней

Россиян в январе 2027 году ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней, сообщила РИА Новости и.о директора департамента по работе с персоналом Российского... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T01:01+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россиян в январе 2027 году ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней, сообщила РИА Новости и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина. "В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных", - сказала Ярхина. Она уточнила, что на такое соотношение рабочих и выходных дней влияют новогодние праздники, которые продлятся 11 дней подряд - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Таким образом, первым рабочим днем для сотрудников при пятидневном графике станет понедельник, 11 января. При шестидневной рабочей неделе или сменном графике число рабочих дней в январе может отличаться, добавила эксперт.

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