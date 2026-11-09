https://1prime.ru/20261109/rossiya-875019576.html

Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована

Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована - 09.11.2026, ПРАЙМ

Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег признать, что Россия не изолирована. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:56+0300

2026-11-09T10:56+0300

2026-11-09T10:56+0300

россия

норвегия

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег признать, что Россия не изолирована. Норвежский премьер отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с РФ. "Давайте признаем. Он не изолирован", - сказал Стере в интервью изданию Politico. Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путины состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской стороны. Премьер Дании Метте Фредериксен ранее пожаловалась, что финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими странами Европы.

норвегия

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россия, норвегия, владимир путин