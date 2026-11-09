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Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована
Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована - 09.11.2026, ПРАЙМ
Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег признать, что Россия не изолирована. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:56+0300
2026-11-09T10:56+0300
2026-11-09T10:56+0300
россия
норвегия
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег признать, что Россия не изолирована. Норвежский премьер отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с РФ. "Давайте признаем. Он не изолирован", - сказал Стере в интервью изданию Politico. Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путины состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской стороны. Премьер Дании Метте Фредериксен ранее пожаловалась, что финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими странами Европы.
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россия, норвегия, владимир путин
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин
Премьер Норвегии призвал Европу признать, что Россия не изолирована
Премьер Норвегии Гар Стере призвал европейских коллег признать, что Россия не изолирована
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег признать, что Россия не изолирована.
Норвежский премьер отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с РФ.
"Давайте признаем. Он не изолирован", - сказал Стере в интервью изданию Politico.
Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путины состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской стороны.
Премьер Дании Метте Фредериксен ранее пожаловалась, что финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими странами Европы.