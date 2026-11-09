https://1prime.ru/20261109/rostransmodernizatsiya-875041427.html

В Саратовской области реконструируют аэропорт "Балаково"

В Саратовской области реконструируют аэропорт "Балаково" - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Саратовской области реконструируют аэропорт "Балаково"

ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ("Ространсмодернизация") подписала госконтракт | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T18:44+0300

2026-11-09T18:44+0300

2026-11-09T18:44+0300

бизнес

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ("Ространсмодернизация") подписала госконтракт на реконструкцию аэропорта "Балаково" в Саратовской области для увеличения его пропускной способности, сообщил Минтранс РФ. По данным портала госзакупок, "Ространсмодернизация" ранее провело конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и реконструкции аэропортового комплекса "Балаково". Победителем признано общество с ограниченной ответственностью "Аавтобан" с ценой контракта более 4 миллиардов рублей. "Подведомственная Минтрансу Ространсмодернизация подписала госконтракт на реконструкцию аэродромной инфраструктуры воздушной гавани… Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечить условия для эксплуатации современных воздушных судов", - говорится в сообщении министерства. В рамках реконструкции будет построена аварийно-спасательная станция, котельная, очистные сооружения, защитное сооружение гражданской обороны, а также здание для спецтранспорта и аэродромной службы. Работы будут проведены в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". "Надежная аэродромная инфраструктура – основа устойчивой работы аэропорта. Ее реконструкция станет важным шагом к возобновлению полетов в Балаково. Это даст жителям быстрое и удобное сообщение с другими регионами и откроет дополнительные возможности для предприятий этого крупного промышленного центра Саратовской области", – отметил министр транспорта Дмитрий Ядров, его слова приводятся в пресс-релизе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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