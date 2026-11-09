https://1prime.ru/20261109/rubl-875042607.html

"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню

"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню

Рубль умеренно снизился к юаню на фоне роста покупок валюты Минфином и слабой динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:46+0300

2026-11-09T19:46+0300

2026-11-09T20:01+0300

рынок

абу-даби

юрий кравченко

минфин

"бкс мир инвестиций"

ик "велес капитал"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875042607.jpg?1794243701

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню на фоне роста покупок валюты Минфином и слабой динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 12,37 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.28 мск дешевел на 4,29% - до 94,12 доллара за баррель. Курс юаня за понедельник вырос на 0,7%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,28 -12,38 рубля. "Рубль продолжил терять позиции. Темпы снижения умеренные. Давление на курс нацвалюты показал рост с сегодняшнего дня почти на четверть ежедневных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также может сезонно нарастать спрос на валюту со стороны импортеров, концовка года – сезон высоких продаж", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Приток экспортной выручки, поступающей на рынок сейчас, опирается на трехзначные котировки нефти начала осени, указал он. К тому же пауза в снижении ключевой ставки ЦБ поддерживает привлекательность рублевых сбережений и одновременно сдерживает спрос на импорт, добавил эксперт. "На текущей неделе на первый план выходит геополитический фактор: трехсторонние переговоры в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября. Позитивные сигналы способны быстро поддержать рубль, тогда как ухудшение ожиданий может столь же быстро развернуть движение в обратную сторону", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "Дополнительным сдерживающим фактором для российской валюты остается слабая динамика нефтяных котировок, а с 9 ноября несколько увеличился и объем покупок валюты в рамках бюджетного правила", - указывает он. Прогнозы "Не исключаем, что в ближайшее время пара перейдет к консолидации на текущих уровнях с возможными откатами к отметкам 12,2–12,3. Прогнозный диапазон на краткосрочную перспективу — 12,2–12,4 рубля", - рассказал Александр Фетисов из РСХБ. С учетом высокой чувствительности рынка к новостному фону диапазон колебаний может быть достаточно широким: по доллару ожидаем 80,7–83,6 рубля, по евро — 90,4–94,0 рубля, говорит Кравченко. "Полагаем, что курс скоро найдет новый уровень временного равновесия, доллар может дотянуться до 83, юань - приблизиться к 12,5 рубля", - делится Смирнов.

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, абу-даби, юрий кравченко, минфин, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал"