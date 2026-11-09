https://1prime.ru/20261109/rubl-875042607.html
"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню
"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню
Рубль умеренно снизился к юаню на фоне роста покупок валюты Минфином и слабой динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:46+0300
2026-11-09T19:46+0300
2026-11-09T20:01+0300
рынок
абу-даби
юрий кравченко
минфин
"бкс мир инвестиций"
ик "велес капитал"
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню на фоне роста покупок валюты Минфином и слабой динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 12,37 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.28 мск дешевел на 4,29% - до 94,12 доллара за баррель. Курс юаня за понедельник вырос на 0,7%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,28 -12,38 рубля. "Рубль продолжил терять позиции. Темпы снижения умеренные. Давление на курс нацвалюты показал рост с сегодняшнего дня почти на четверть ежедневных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также может сезонно нарастать спрос на валюту со стороны импортеров, концовка года – сезон высоких продаж", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Приток экспортной выручки, поступающей на рынок сейчас, опирается на трехзначные котировки нефти начала осени, указал он. К тому же пауза в снижении ключевой ставки ЦБ поддерживает привлекательность рублевых сбережений и одновременно сдерживает спрос на импорт, добавил эксперт. "На текущей неделе на первый план выходит геополитический фактор: трехсторонние переговоры в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября. Позитивные сигналы способны быстро поддержать рубль, тогда как ухудшение ожиданий может столь же быстро развернуть движение в обратную сторону", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "Дополнительным сдерживающим фактором для российской валюты остается слабая динамика нефтяных котировок, а с 9 ноября несколько увеличился и объем покупок валюты в рамках бюджетного правила", - указывает он. Прогнозы "Не исключаем, что в ближайшее время пара перейдет к консолидации на текущих уровнях с возможными откатами к отметкам 12,2–12,3. Прогнозный диапазон на краткосрочную перспективу — 12,2–12,4 рубля", - рассказал Александр Фетисов из РСХБ. С учетом высокой чувствительности рынка к новостному фону диапазон колебаний может быть достаточно широким: по доллару ожидаем 80,7–83,6 рубля, по евро — 90,4–94,0 рубля, говорит Кравченко. "Полагаем, что курс скоро найдет новый уровень временного равновесия, доллар может дотянуться до 83, юань - приблизиться к 12,5 рубля", - делится Смирнов.
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рынок, абу-даби, юрий кравченко, минфин, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал"
Рынок, Абу-Даби, Юрий Кравченко, Минфин, "БКС Мир инвестиций", ИК "ВЕЛЕС Капитал"
"Курс найдет новый уровень равновесия": рубль снизился к юаню
Смирнов: доллар может дотянуться до 83, юань — приблизиться к 12,5 рубля
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню на фоне роста покупок валюты Минфином и слабой динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек - до 12,37 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.28 мск дешевел на 4,29% - до 94,12 доллара за баррель.
Курс юаня за понедельник вырос на 0,7%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,28 -12,38 рубля.
"Рубль продолжил терять позиции. Темпы снижения умеренные. Давление на курс нацвалюты показал рост с сегодняшнего дня почти на четверть ежедневных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также может сезонно нарастать спрос на валюту со стороны импортеров, концовка года – сезон высоких продаж", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Приток экспортной выручки, поступающей на рынок сейчас, опирается на трехзначные котировки нефти начала осени, указал он. К тому же пауза в снижении ключевой ставки ЦБ поддерживает привлекательность рублевых сбережений и одновременно сдерживает спрос на импорт, добавил эксперт.
"На текущей неделе на первый план выходит геополитический фактор: трехсторонние переговоры в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября. Позитивные сигналы способны быстро поддержать рубль, тогда как ухудшение ожиданий может столь же быстро развернуть движение в обратную сторону", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
"Дополнительным сдерживающим фактором для российской валюты остается слабая динамика нефтяных котировок, а с 9 ноября несколько увеличился и объем покупок валюты в рамках бюджетного правила", - указывает он.
"Не исключаем, что в ближайшее время пара перейдет к консолидации на текущих уровнях с возможными откатами к отметкам 12,2–12,3. Прогнозный диапазон на краткосрочную перспективу — 12,2–12,4 рубля", - рассказал Александр Фетисов из РСХБ.
С учетом высокой чувствительности рынка к новостному фону диапазон колебаний может быть достаточно широким: по доллару ожидаем 80,7–83,6 рубля, по евро — 90,4–94,0 рубля, говорит Кравченко.
"Полагаем, что курс скоро найдет новый уровень временного равновесия, доллар может дотянуться до 83, юань - приблизиться к 12,5 рубля", - делится Смирнов.