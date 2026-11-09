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Ценозавр: скумбрия за год стала вдвое дороже сельди
Ценозавр: скумбрия за год стала вдвое дороже сельди - 09.11.2026, ПРАЙМ
Ценозавр: скумбрия за год стала вдвое дороже сельди
Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал стоимость рыбы разных производителей в торговых сетях российских городов. За год цены на популярные виды рыбы... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:19+0300
2026-11-09T16:19+0300
2026-11-09T16:19+0300
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал стоимость рыбы разных производителей в торговых сетях российских городов. За год цены на популярные виды рыбы изменились разнонаправленно: одни подорожали двузначно, другие показали умеренный рост, а сельдь подешевела.Лидером по темпам подорожания стала скумбрия (1 кг) — она прибавила 13,1% и достигла средней цены 584,8 рубля. Камбала (1 кг) подорожала на 12,8% — до 338 рублей. Умеренный рост показали минтай (1 кг) — плюс 4%, до 408,5 рубля, и лосось (1 кг) — плюс 4%, до 1940,9 рубля. Хек (1 кг) прибавил 1,4% — до 568,1 рубля. Единственным исключением стала сельдь (1 кг): она подешевела на 8,2% — до 277,1 рубля. В исследовании приведены средние цены с учетом акций.Таким образом, разброс цен на рыбу остается значительным: от 277 рублей за килограмм сельди до почти 2 тысяч рублей за килограмм лосося. При этом наиболее доступные виды рыбы — камбала, минтай и сельдь — остаются в диапазоне 277–408 рублей за килограмм, тогда как лосось традиционно относится к премиальному сегменту.Динамика цен на рыбу отражает общие инфляционные процессы в продовольственном сегменте, а также влияние сезонности, логистики и импортных поставок. Так, подорожание скумбрии и камбалы может быть связано с ограниченным предложением и ростом затрат на вылов и доставку, тогда как снижение цены на сельдь могло произойти за счет увеличения объемов вылова или акций в торговых сетях.
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бизнес, цены, цены на продукты, рыба, лосось
Бизнес, цены, Цены на продукты, рыба, Лосось
Ценозавр: скумбрия за год стала вдвое дороже сельди
Почти 2 тысячи за лосося и 277 за сельдь: как изменились цены на рыбу за год
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал стоимость рыбы разных производителей в торговых сетях российских городов. За год цены на популярные виды рыбы изменились разнонаправленно: одни подорожали двузначно, другие показали умеренный рост, а сельдь подешевела.
Лидером по темпам подорожания стала скумбрия (1 кг) — она прибавила 13,1% и достигла средней цены 584,8 рубля. Камбала (1 кг) подорожала на 12,8% — до 338 рублей. Умеренный рост показали минтай (1 кг) — плюс 4%, до 408,5 рубля, и лосось (1 кг) — плюс 4%, до 1940,9 рубля. Хек (1 кг) прибавил 1,4% — до 568,1 рубля. Единственным исключением стала сельдь (1 кг): она подешевела на 8,2% — до 277,1 рубля. В исследовании приведены средние цены с учетом акций.
Таким образом, разброс цен на рыбу остается значительным: от 277 рублей за килограмм сельди до почти 2 тысяч рублей за килограмм лосося. При этом наиболее доступные виды рыбы — камбала, минтай и сельдь — остаются в диапазоне 277–408 рублей за килограмм, тогда как лосось традиционно относится к премиальному сегменту.
Динамика цен на рыбу отражает общие инфляционные процессы в продовольственном сегменте, а также влияние сезонности, логистики и импортных поставок. Так, подорожание скумбрии и камбалы может быть связано с ограниченным предложением и ростом затрат на вылов и доставку, тогда как снижение цены на сельдь могло произойти за счет увеличения объемов вылова или акций в торговых сетях.