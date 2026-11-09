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"Режим ожидания": аналитик оценил динамику российского рынка акций - 09.11.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Режим ожидания": аналитик оценил динамику российского рынка акций
"Режим ожидания": аналитик оценил динамику российского рынка акций - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Режим ожидания": аналитик оценил динамику российского рынка акций
Российский рынок акций в основную торговую сессию сбавил темпы роста вдвое, но остается выше уровня 2 450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:24+0300
2026-11-09T12:24+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию сбавил темпы роста вдвое, но остается выше уровня 2 450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.01 мск повышался на 0,52% относительно предыдущего закрытия, до 2 476,59 пункта. Утром он максимально поднимался на 1%, до 2 490,35 пункта. В частности, дорожают акции "Полюса" (+4,2%), "Ростелекома" (+3,6%), "Северстали" (+1,7%). Дешевеют бумаги ВК (-6,2%), АФК "Система" (-2,1%), "Позитива" (-2,1%), "Алросы" (-3%). В понедельник индекс Мосбиржи перешел к проторговке диапазона 2450-2500 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Рынок отчасти учел возможный позитив по геополитике и на фоне текущей слабости рынка нефти может перейти к режиму ожидания новостных вводных, способных выступить триггером для преодоления или развития отката от района 2500 пунктов по индексу, являющегося важным текущим сопротивлением росту", - добавляет он.
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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
12:24 09.11.2026
 
"Режим ожидания": аналитик оценил динамику российского рынка акций

Локтюхов: рынок учел возможный позитив по геополитике и может перейти к режиму ожидания

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию сбавил темпы роста вдвое, но остается выше уровня 2 450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.01 мск повышался на 0,52% относительно предыдущего закрытия, до 2 476,59 пункта. Утром он максимально поднимался на 1%, до 2 490,35 пункта.
В частности, дорожают акции "Полюса" (+4,2%), "Ростелекома" (+3,6%), "Северстали" (+1,7%).
Дешевеют бумаги ВК (-6,2%), АФК "Система" (-2,1%), "Позитива" (-2,1%), "Алросы" (-3%).
В понедельник индекс Мосбиржи перешел к проторговке диапазона 2450-2500 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Рынок отчасти учел возможный позитив по геополитике и на фоне текущей слабости рынка нефти может перейти к режиму ожидания новостных вводных, способных выступить триггером для преодоления или развития отката от района 2500 пунктов по индексу, являющегося важным текущим сопротивлением росту", - добавляет он.
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржаРОССИЯАкции
 
 
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