Рынок готовится к новому штурму 2500 пунктов

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начинает неделю в плюсе на подступах к 2500 пунктам. В центре внимания геополитика, а именно предстоящие 10-11 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби. И хотя это встреча рабочих групп, переговорный процесс возобновляется, а комментарии сторон внушают сдержанный оптимизм.Кроме того, уже закладывается в ожидания встреча глав РФ, США и Китая на саммите АТЭС на будущей неделе, все больше признаков, что она состоится. Вместе с тем атаки на российскую инфраструктуру продолжаются, под удар БПЛА попали крупные НПЗ.Рыночная конъюнктура неоднозначная. Рубль умеренно снижается – позитивно для экспортно ориентированного рынка. Котировки нефти проседают, минус 8% за неделю. Причина – смягчение риторики Вашингтона и Тегерана и перспективы дипломатического урегулирования конфликта. В то же время йеменские хуситы теснят правительственные и саудовские подразделения, приблизившись на расстояние около 80 километров к Адену – крупнейшему порту в стране, второму по величине городу по численности населения. Растут угрозы судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива.Металлы дружно дорожают – способствует снижение доллара к другим валютам, индекс доллара DXY теряет 0,4%. В авангарде роста сегодня акции металлурга, а наибольший спрос наблюдается на бумаги Полюса.В отдельных акциях могут быть движения на фоне корпоративных событий. Финансовые отчеты на предстоящей неделе раскроют "Т-Технологии", Сбербанк, "Группа Позитив", Совкомбанк и другие. Советы директоров "Т-Технологий" и "Русала" обсудят дивиденды за 9 месяцев. Порция важных данных ожидается от Росстата – в среду выйдет недельный отчет по инфляции, в пятницу – октябрьский ИПЦ и предварительная оценка ВВП за третий квартал.Мировые рынки продолжат следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, ценами на нефть, динамикой сектора ИИ и сигналами регуляторов. В фокусе внимания на этой неделе будут октябрьские данные по потребительской инфляции в США, экономические прогнозы ЕС, ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, а также краткосрочный прогноз EIA по рынкам энергоносителей.Выход выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи – очевидная и достижимая цель в ближней перспективе. Но фиксация прибыли по факту мирных переговоров в ОАЭ также вполне вероятна. Оцениваем перспективу движения бенчмарка на неделе в области 2420-2520 пунктов.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начинает неделю в плюсе на подступах к 2500 пунктам. В центре внимания геополитика, а именно предстоящие 10-11 ноября трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби. И хотя это встреча рабочих групп, переговорный процесс возобновляется, а комментарии сторон внушают сдержанный оптимизм.
Кроме того, уже закладывается в ожидания встреча глав РФ, США и Китая на саммите АТЭС на будущей неделе, все больше признаков, что она состоится. Вместе с тем атаки на российскую инфраструктуру продолжаются, под удар БПЛА попали крупные НПЗ.
Рыночная конъюнктура неоднозначная. Рубль умеренно снижается – позитивно для экспортно ориентированного рынка. Котировки нефти проседают, минус 8% за неделю. Причина – смягчение риторики Вашингтона и Тегерана и перспективы дипломатического урегулирования конфликта. В то же время йеменские хуситы теснят правительственные и саудовские подразделения, приблизившись на расстояние около 80 километров к Адену – крупнейшему порту в стране, второму по величине городу по численности населения. Растут угрозы судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Металлы дружно дорожают – способствует снижение доллара к другим валютам, индекс доллара DXY теряет 0,4%. В авангарде роста сегодня акции металлурга, а наибольший спрос наблюдается на бумаги Полюса.
В отдельных акциях могут быть движения на фоне корпоративных событий. Финансовые отчеты на предстоящей неделе раскроют "Т-Технологии", Сбербанк, "Группа Позитив", Совкомбанк и другие. Советы директоров "Т-Технологий" и "Русала" обсудят дивиденды за 9 месяцев. Порция важных данных ожидается от Росстата – в среду выйдет недельный отчет по инфляции, в пятницу – октябрьский ИПЦ и предварительная оценка ВВП за третий квартал.
Мировые рынки продолжат следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, ценами на нефть, динамикой сектора ИИ и сигналами регуляторов. В фокусе внимания на этой неделе будут октябрьские данные по потребительской инфляции в США, экономические прогнозы ЕС, ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, а также краткосрочный прогноз EIA по рынкам энергоносителей.
Выход выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи – очевидная и достижимая цель в ближней перспективе. Но фиксация прибыли по факту мирных переговоров в ОАЭ также вполне вероятна. Оцениваем перспективу движения бенчмарка на неделе в области 2420-2520 пунктов.
Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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