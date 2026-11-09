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"Инвесторы в истерике": фондовый рынок США пережил худший день, пишет BI - 09.11.2026, ПРАЙМ
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"Инвесторы в истерике": фондовый рынок США пережил худший день, пишет BI
"Инвесторы в истерике": фондовый рынок США пережил худший день, пишет BI - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Инвесторы в истерике": фондовый рынок США пережил худший день, пишет BI
Четверг, 5 ноября, стал худшим днем для фондового рынка США за последний год, пишет Business Insider. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:37+0300
2026-11-09T15:37+0300
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Четверг, 5 ноября, стал худшим днем для фондового рынка США за последний год, пишет Business Insider."На этой неделе инвесторы устроили истерику, переваривая результаты промежуточных выборов и паникуя из-за того, что победа демократов может привести к ужесточению регулирования искусственного интеллекта и дата-центров", — отмечает издание.Как отмечает издание, основные индексы понесли самые серьезные потери с апреля, когда тарифы президента США Дональда Трампа вызвали хаос на рынках. Больше всего пострадал технологический сектор: Dow Jones Industrial Average рухнул более чем на 1800 пунктов, а рыночная капитализация индекса Nasdaq 100 сократилась на 2,3 триллиона долларов, показав сильнейшее падение с марта 2020 года.Тяжело пришлось и производителям чипов, отмечает издание. Фонд iShares Semiconductor ETF упал на 11% — худший результат за шесть лет. Акции Sandisk рухнули на 20%, Micron — на 16%, Broadcom — на 10%, Nvidia — на 9%, Intel — на 8%.По данным Wells Fargo, хедж-фонды закрывали позиции самыми быстрыми темпами за более чем 10 лет, а Vanda Research зафиксировала самый тяжелый день продаж для розничных инвесторов с начала пандемии.Кроме того, доходность 10-летних трежерис упала более чем на 50 базисных пунктов от осеннего пика, а нефть марки Brent подешевела на 21% от недавнего максимума в 118 долларов за баррель.
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рынок, сша, дональд трамп, акции, nasdaq composite
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Акции, Nasdaq Composite
15:37 09.11.2026
 
"Инвесторы в истерике": фондовый рынок США пережил худший день, пишет BI

Business Insider: 5 ноября стало худшим днем для фондового рынка США за последний год

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Четверг, 5 ноября, стал худшим днем для фондового рынка США за последний год, пишет Business Insider.
"На этой неделе инвесторы устроили истерику, переваривая результаты промежуточных выборов и паникуя из-за того, что победа демократов может привести к ужесточению регулирования искусственного интеллекта и дата-центров", — отмечает издание.
Как отмечает издание, основные индексы понесли самые серьезные потери с апреля, когда тарифы президента США Дональда Трампа вызвали хаос на рынках. Больше всего пострадал технологический сектор: Dow Jones Industrial Average рухнул более чем на 1800 пунктов, а рыночная капитализация индекса Nasdaq 100 сократилась на 2,3 триллиона долларов, показав сильнейшее падение с марта 2020 года.
Тяжело пришлось и производителям чипов, отмечает издание. Фонд iShares Semiconductor ETF упал на 11% — худший результат за шесть лет. Акции Sandisk рухнули на 20%, Micron — на 16%, Broadcom — на 10%, Nvidia — на 9%, Intel — на 8%.
По данным Wells Fargo, хедж-фонды закрывали позиции самыми быстрыми темпами за более чем 10 лет, а Vanda Research зафиксировала самый тяжелый день продаж для розничных инвесторов с начала пандемии.
Кроме того, доходность 10-летних трежерис упала более чем на 50 базисных пунктов от осеннего пика, а нефть марки Brent подешевела на 21% от недавнего максимума в 118 долларов за баррель.
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампАкцииNasdaq Composite
 
 
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