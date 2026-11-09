https://1prime.ru/20261109/rynok-875034701.html
Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться
Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться - 09.11.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться
Российский рынок акций открыл неделю заметным ростом, но на протяжении всего понедельника демонстрирует снижение темпов - противоречивая динамика обусловлена... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:43+0300
2026-11-09T15:43+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл неделю заметным ростом, но на протяжении всего понедельника демонстрирует снижение темпов - противоречивая динамика обусловлена рядом факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 15.08 мск увеличивается на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 2 468,37 пункта. При этом на самом открытии утренних торгов он прибавлял 1%, а в основные торги поначалу сбавил темпы роста до 0,5%.
"Осторожное восстановление во многом обусловлено ожиданиями важных международных переговоров, которые в ближайшие два дня пройдут в Абу-Даби с участием России, США и Украины", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Дополнительную поддержку оказывает и монетарный фактор: по данным Росстата, в России зафиксирована дефляция с 27 октября по 2 ноября — в первую очередь благодаря снижению цен на бензин, что воспринимается рынком как локальный позитив", - добавила она.
"Инвесторы рассчитывают на продвижение переговорного процесса, однако сохраняющиеся разногласия сторон и отсутствие конкретных договоренностей ограничивают покупки. Дополнительное давление на рынок оказывает снижение нефтяных котировок", - отметил в свою очередь Владимир Чернов из Freedom Global.
Так, январский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 3,37%, до 95 долларов за баррель.
В лидерах роста стоимости - отставшие до того металлурги: акции "Полюса" (+5,61%), "Северстали" (+3,12%), ММК (+2,47%), НЛМК (+2,21%), а также "Ростелекома" (+5,57%).
В лидерах снижения котировок - акции ВК (−6,13%), "Позитива" (−3,91%), "Алросы" (−3,23%), АФК "Система" (−2,45%), "Новатэка" (−2,19%). В минусе и "Роснефть" (-1,94%), поскольку инвесторы не оказались приятно удивленными обычными и недостаточно щедрыми дивидендами.
Важной корпоративной новостью стала рекомендация совета директоров "Роснефти" выплатить промежуточные дивиденды по итогам первых трех кварталов года в размере 9,44 рубля на акцию, уточняет Владимир Чернов из Freedom Global.
"В целом индекс Мосбиржи остается пока в режиме консолидации, хотя и может проверить на прочность сопротивление в области 2500-2550 пунктов, в зависимости от корпоративных результатов и данных инфляции за октябрь, которые будут опубликованы на этой неделе", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
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рынок, торги, акции, абу-даби, сша, владимир чернов, мосбиржа, роснефть, финам
Рынок, Торги, Акции, Абу-Даби, США, Владимир Чернов, Мосбиржа, Роснефть, Финам
Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться
Мосбиржа: рынок акций РФ открыл неделю заметным ростом, но продолжает снижаться
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл неделю заметным ростом, но на протяжении всего понедельника демонстрирует снижение темпов - противоречивая динамика обусловлена рядом факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 15.08 мск увеличивается на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 2 468,37 пункта. При этом на самом открытии утренних торгов он прибавлял 1%, а в основные торги поначалу сбавил темпы роста до 0,5%.
"Осторожное восстановление во многом обусловлено ожиданиями важных международных переговоров, которые в ближайшие два дня пройдут в Абу-Даби с участием России, США и Украины", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Дополнительную поддержку оказывает и монетарный фактор: по данным Росстата, в России зафиксирована дефляция с 27 октября по 2 ноября — в первую очередь благодаря снижению цен на бензин, что воспринимается рынком как локальный позитив", - добавила она.
"Инвесторы рассчитывают на продвижение переговорного процесса, однако сохраняющиеся разногласия сторон и отсутствие конкретных договоренностей ограничивают покупки. Дополнительное давление на рынок оказывает снижение нефтяных котировок", - отметил в свою очередь Владимир Чернов из Freedom Global.
Так, январский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 3,37%, до 95 долларов за баррель.
В лидерах роста стоимости - отставшие до того металлурги: акции "Полюса" (+5,61%), "Северстали" (+3,12%), ММК (+2,47%), НЛМК (+2,21%), а также "Ростелекома" (+5,57%).
В лидерах снижения котировок - акции ВК (−6,13%), "Позитива" (−3,91%), "Алросы" (−3,23%), АФК "Система" (−2,45%), "Новатэка" (−2,19%). В минусе и "Роснефть" (-1,94%), поскольку инвесторы не оказались приятно удивленными обычными и недостаточно щедрыми дивидендами.
Важной корпоративной новостью стала рекомендация совета директоров "Роснефти" выплатить промежуточные дивиденды по итогам первых трех кварталов года в размере 9,44 рубля на акцию, уточняет Владимир Чернов из Freedom Global.
"В целом индекс Мосбиржи остается пока в режиме консолидации, хотя и может проверить на прочность сопротивление в области 2500-2550 пунктов, в зависимости от корпоративных результатов и данных инфляции за октябрь, которые будут опубликованы на этой неделе", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".