https://1prime.ru/20261109/rynok-875034701.html

Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться

Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться - 09.11.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ открыл неделю ростом, но продолжает снижаться

Российский рынок акций открыл неделю заметным ростом, но на протяжении всего понедельника демонстрирует снижение темпов - противоречивая динамика обусловлена... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:43+0300

2026-11-09T15:43+0300

2026-11-09T15:43+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл неделю заметным ростом, но на протяжении всего понедельника демонстрирует снижение темпов - противоречивая динамика обусловлена рядом факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.08 мск увеличивается на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 2 468,37 пункта. При этом на самом открытии утренних торгов он прибавлял 1%, а в основные торги поначалу сбавил темпы роста до 0,5%. "Осторожное восстановление во многом обусловлено ожиданиями важных международных переговоров, которые в ближайшие два дня пройдут в Абу-Даби с участием России, США и Украины", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Дополнительную поддержку оказывает и монетарный фактор: по данным Росстата, в России зафиксирована дефляция с 27 октября по 2 ноября — в первую очередь благодаря снижению цен на бензин, что воспринимается рынком как локальный позитив", - добавила она. "Инвесторы рассчитывают на продвижение переговорного процесса, однако сохраняющиеся разногласия сторон и отсутствие конкретных договоренностей ограничивают покупки. Дополнительное давление на рынок оказывает снижение нефтяных котировок", - отметил в свою очередь Владимир Чернов из Freedom Global. Так, январский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 3,37%, до 95 долларов за баррель. В лидерах роста стоимости - отставшие до того металлурги: акции "Полюса" (+5,61%), "Северстали" (+3,12%), ММК (+2,47%), НЛМК (+2,21%), а также "Ростелекома" (+5,57%). В лидерах снижения котировок - акции ВК (−6,13%), "Позитива" (−3,91%), "Алросы" (−3,23%), АФК "Система" (−2,45%), "Новатэка" (−2,19%). В минусе и "Роснефть" (-1,94%), поскольку инвесторы не оказались приятно удивленными обычными и недостаточно щедрыми дивидендами. Важной корпоративной новостью стала рекомендация совета директоров "Роснефти" выплатить промежуточные дивиденды по итогам первых трех кварталов года в размере 9,44 рубля на акцию, уточняет Владимир Чернов из Freedom Global. "В целом индекс Мосбиржи остается пока в режиме консолидации, хотя и может проверить на прочность сопротивление в области 2500-2550 пунктов, в зависимости от корпоративных результатов и данных инфляции за октябрь, которые будут опубликованы на этой неделе", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, абу-даби, сша, владимир чернов, мосбиржа, роснефть, финам