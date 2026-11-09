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"Расчет на результативность переговоров по Украине": рынок акций вырос

"Расчет на результативность переговоров по Украине": рынок акций вырос - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Расчет на результативность переговоров по Украине": рынок акций вырос

Российский рынок акций умеренно вырос по итогам торгов понедельника в ожидании переговоров по украинскому урегулированию, которые пройдут в ближайшие дни в... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:37+0300

2026-11-09T19:37+0300

2026-11-09T20:00+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по итогам торгов понедельника в ожидании переговоров по украинскому урегулированию, которые пройдут в ближайшие дни в Абу-Даби, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38% - до 2 473,14 пункта, индекс РТС снизился на 0,37% - до 941,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,23%, до 922,65 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дешевел на 3,85% - до 94,55 доллара. "Индекс Мосбиржи в начале недели в основном двигался вверх, приближаясь к сопротивлению у 2500 пунктов. Инвесторы, вероятно, рассчитывают на результативность стартующих завтра в Абу-Даби мирных переговоров в формате РФ-США-Украина", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Кроме того, участники торгов отыгрывали данные Росстата по инфляции – недельный показатель впервые с середины августа символически сократился, а годовой опустился ниже 7%", - добавил он. При этом цены на нефть продолжили идти вниз на смягчении тона комментариев со стороны руководства США и Ирана, но эффект от спада нефтяных цен отчасти компенсировался для акций экспортеров ослаблением рубля, отметил эксперт. "В понедельник рынок акций пытается удержать уровни, достигнутые в пятницу. Рубеж 2500 пунктов пока остается недостижимым: продавцы не позволили индексу подняться выше 2470 пунктов. Очевидно, что без поддержки нефтегазового сектора, который сегодня демонстрирует преимущественно негативную динамику на фоне продолжающейся коррекции цен на нефть, рассчитывать на заметный рост рынка не приходится", - рассказал Александр Фетисов из РСХБ. Лидеры роста и снижения Отдельно выделяются акции "Камаза", которые подскочили примерно на 20% после предложения президента России Владимира Путина запустить программу обновления регионального и муниципального транспорта, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах роста — акции "Ростелекома" (+6,2%), "Полюса" (+5,46%), НЛМК (+2,78%), "Северстали" (+2,63%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,39%). "Акции "Алросы" снижаются на фоне сохраняющихся проблем алмазной отрасли. Компания сообщила о временной приостановке добычи на наименее рентабельных месторождениях для сокращения расходов. При этом руководство оценивает эффект от оптимизации примерно в 40 миллиардов рублей рублей", - рассказал Чернов. В лидерах снижения - акции ВК (−3,54%), "Алросы" (−2,86%), "АФК Система" (−2%), "Позитива" (−1,97%), "Роснефти" (−1,87%). Прогнозы "Преодоление отметки 2500 пунктов остается ближайшей целью покупателей, и позитивные сигналы из Абу-Даби могут помочь индексу закрепиться выше этого уровня. Однако фиксация прибыли по факту переговоров вполне вероятна, если их результаты окажутся скромнее ожиданий. Дополнительными рисками остаются дальнейшее снижение нефти, высокая ключевая ставка и инфраструктурные угрозы", - анализирует Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". Базовый сценарий на неделю — движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2420–2500 пунктов, резюмировал он. Если рынок не удержит поддержку в районе 2450–2455 пунктов, возрастает вероятность снижения индекса к уровням 2420–2430 пунктов, прогнозирует Фетисов. Смирнов ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2420-2520 пунктов.

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рынок, торги, абу-даби, сша, иран, владимир чернов, владимир путин, александр бахтин, мосбиржа, алроса, ртс