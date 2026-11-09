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В Севастополе вводят компенсации за покупку генераторов

В Севастополе вводят компенсации за покупку генераторов - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Севастополе вводят компенсации за покупку генераторов

Компенсации за покупку генераторов вводят в Севастополе, прием заявок начнется с 16 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T21:05+0300

2026-11-09T21:05+0300

2026-11-09T21:05+0300

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Компенсации за покупку генераторов вводят в Севастополе, прием заявок начнется с 16 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Севастополе в последнее время действует режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. В городе разработаны графики подачи электроэнергии. "Со следующей недели запустим программу компенсации затрат на генерирующее оборудование. Сегодня на аппаратном совещании обсудили порядок предоставления этой меры поддержки для жителей, юрлиц и ИП", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Прием заявок на возмещение затрат начнется с 16 ноября и продлится по 1 апреля 2027 года на портале "Госуслуги", подчеркнул губернатор. Оборудование должно быть новым и приобретено у российского продавца с 26 июня 2026 года. В частности, для физлиц компенсация составляет 50% от стоимости оборудования, но не больше установленных лимитов: бензиновый, дизельный, газовый или комбинированный генератор — до 70 тысяч рублей; портативная электростанция — до 150 тысяч рублей; солнечная станция — до 200 тысяч рублей. "Требования: гражданство РФ, право собственности на жилье (договор соцнайма, служебное жилье), садовый дом, апартаменты в Севастополе, мощность оборудования до 15 кВт включительно", - подчеркнул губернатор и добавил, что в многоквартирных домах можно устанавливать только портативные электростанции и солнечные панели. При этом, по словам губернатора, для юрлиц и ИП компенсация составляет 30% от стоимости. Размер выплаты зависит от мощности оборудования: от 15 до 50 кВт — до 200 тысяч рублей; от 50 до 150 кВт — до 420 тысяч рублей; от 150 до 300 кВт — до 1,2 миллиона рублей; от 300 до 1000 кВт — до 3,2 миллиона рублей.

севастополь

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севастополь, михаил развожаев