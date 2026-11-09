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В Гамбурге на месте подрыва "Северных потоков" нашли металлический фрагмент

В Гамбурге на месте подрыва "Северных потоков" нашли металлический фрагмент - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Гамбурге на месте подрыва "Северных потоков" нашли металлический фрагмент

На месте подрыва газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря обнаружен металлический фрагмент, который, предположительно, является частью взрывателя... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:25+0300

2026-11-09T22:25+0300

2026-11-09T22:25+0300

газ

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балтийское море

дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 9 ноя — ПРАЙМ. На месте подрыва газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря обнаружен металлический фрагмент, который, предположительно, является частью взрывателя. Об этом в Высшем земельном суде Гамбурга заявил эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА), выступающий свидетелем, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник суд провел пятое заседание по уголовному делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации диверсии. Свидетель продемонстрировал на экране оцифрованную фотографию металлического осколка длиной около пяти сантиметров, который, по его оценке, относится к элементу взрывателя.Эксперт сопоставил этот снимок с материалами заключения шведских следователей, ранее осматривавших место диверсии и передавших часть вещественных доказательств немецкой стороне. По словам специалиста ВКА, зафиксированный в шведских документах фрагмент выглядит аналогично.Ранее на заседании свидетель подтвердил, что на металлических осколках со дна Балтийского моря и на борту яхты "Андромеда", предположительно, задействованной в диверсии, были выявлены следы одного и того же типа военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена.Суд в Гамбурге по делу о подрыве "Северных потоков" начался 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года.Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков".Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

украина

балтийское море

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газ, россия, германия, украина, балтийское море, дмитрий песков, северный поток - 2