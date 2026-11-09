Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/severstal-875020949.html
Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге
Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге - 09.11.2026, ПРАЙМ
Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге
"Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") поставила 1,1 тысячи тонн арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:19+0300
2026-11-09T11:21+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
северсталь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875020949.jpg?1794212516
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") поставила 1,1 тысячи тонн арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге, сообщила компания. "Северсталь Сеть" поставила 1,1 тысячи тонн высокопрочного арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Поставки арматуры осуществлялись для создания монолитных железобетонных конструкций и опор мостового перехода. Уточняется, что Большой Смоленский мост станет первой за последние 40 лет новой разводной переправой через Неву в Санкт-Петербурге и соединит Большой Смоленский проспект с улицей Коллонтай. Проект общей длиной около 1,6 километра включает в себя сам мост протяженностью 793 метра и сложную систему многоуровневых развязок.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, северсталь
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Северсталь
11:19 09.11.2026 (обновлено: 11:21 09.11.2026)
 
Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге

"Северсталь Сеть" поставила 1,1 тысячи тонн арматуры для строительства моста в Петербурге

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") поставила 1,1 тысячи тонн арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге, сообщила компания.
"Северсталь Сеть" поставила 1,1 тысячи тонн высокопрочного арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Поставки арматуры осуществлялись для создания монолитных железобетонных конструкций и опор мостового перехода.
Уточняется, что Большой Смоленский мост станет первой за последние 40 лет новой разводной переправой через Неву в Санкт-Петербурге и соединит Большой Смоленский проспект с улицей Коллонтай. Проект общей длиной около 1,6 километра включает в себя сам мост протяженностью 793 метра и сложную систему многоуровневых развязок.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала