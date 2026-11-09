https://1prime.ru/20261109/severstal-875020949.html

Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге

Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге - 09.11.2026, ПРАЙМ

Дочка "Северстали" поставила арматуру для строительства моста в Петербурге

"Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") поставила 1,1 тысячи тонн арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:19+0300

2026-11-09T11:19+0300

2026-11-09T11:21+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

северсталь

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") поставила 1,1 тысячи тонн арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге, сообщила компания. "Северсталь Сеть" поставила 1,1 тысячи тонн высокопрочного арматурного проката для строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Поставки арматуры осуществлялись для создания монолитных железобетонных конструкций и опор мостового перехода. Уточняется, что Большой Смоленский мост станет первой за последние 40 лет новой разводной переправой через Неву в Санкт-Петербурге и соединит Большой Смоленский проспект с улицей Коллонтай. Проект общей длиной около 1,6 километра включает в себя сам мост протяженностью 793 метра и сложную систему многоуровневых развязок.

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бизнес, россия, санкт-петербург, северсталь