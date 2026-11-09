https://1prime.ru/20261109/sheremetevo-875039388.html

"Шереметьево" внедрил собственную систему регистрации и обработки событий

"Шереметьево" внедрил собственную систему регистрации и обработки событий - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Шереметьево" внедрил собственную систему регистрации и обработки событий

Аэропорт "Шереметьево" завершил внедрение собственной системы регистрации и обработки событий, направленной на более скоординированную работу служб авиагавани,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:34+0300

2026-11-09T17:34+0300

2026-11-09T17:34+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875039388.jpg?1794234875

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" завершил внедрение собственной системы регистрации и обработки событий, направленной на более скоординированную работу служб авиагавани, сообщила пресс-служба аэропорта. "Шереметьево" завершил внедрение собственной системы регистрации и обработки событий аэропорта — РОСА… Для пассажиров это означает более скоординированную работу служб: информация быстрее доходит до нужных специалистов, задачи не теряются между подразделениями, а их выполнение контролируется в реальном времени", - говорится в сообщении. Система разработана дочерней ИТ-компанией аэропорта "Код Открытия" и заменила программное обеспечение иностранного производителя, отметили в "Шереметьево". Механизм собирает информацию о ситуациях, требующих внимания и направляет информацию о них оперативным службам. Для каждого события автоматически формируется чек-лист. Сотрудники видят, что необходимо сделать, кто отвечает за каждый этап и какие действия уже выполнены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт шереметьево