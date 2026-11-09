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В Симферополе с 10 ноября изменится время отправления автобусов

В Симферополе с 10 ноября изменится время отправления автобусов - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Симферополе с 10 ноября изменится время отправления автобусов

Время отправления пассажирских автобусов из Симферополя на станцию Керчь-Южная меняется с 10 ноября, четыре автобусных рейса будут отправляться из начальной... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:35+0300

2026-11-09T13:35+0300

2026-11-09T13:35+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Время отправления пассажирских автобусов из Симферополя на станцию Керчь-Южная меняется с 10 ноября, четыре автобусных рейса будут отправляться из начальной точки на 20-30 минут позже, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "С 10 ноября меняется время отправления автобусов из Симферополя. Мы скорректировали расписание согласованных автобусов, которые доставляют пассажиров из Симферополя к поездам "Таврия" на станцию Керчь-Южная Новый парк. C 10 ноября четыре автобусных рейса будут отправляться из Симферополя на 20-30 минут позже", - говорится в сообщении. Уточняется, что время отправления автобусов из Керчи, Севастополя, Владиславовки и Семи Колодезей не меняется, а поезда "Таврия" также будут отправляться из Керчи по действующему расписанию. Так, согласно обновленному расписанию, автобусы отправятся к поезду №316 Керчь – Адлер в 14.50 по местному времени (вместо 14.20), поезду №8 Керчь – Санкт-Петербург – в 17.00 (вместо 16.30), а также №92 – в 17.40 (вместо 17.20) и составу №28 – в 18.30 (вместо 18.00). Как сообщал на прошлой неделе перевозчик, пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от станции Керчь-Южная Новый парк и до нее до 16 ноября включительно.

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бизнес, россия, симферополь, керчь, севастополь, гранд сервис экспресс