https://1prime.ru/20261109/sovfedja-875043241.html

Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД

Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД - 09.11.2026, ПРАЙМ

Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД

Член комитета Совфеда по экономполитике, экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил проанализировать, достаточно ли согласованы решения при технических... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:59+0300

2026-11-09T19:59+0300

2026-11-09T20:03+0300

бизнес

россия

евгений дитрих

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Член комитета Совфеда по экономполитике, экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил проанализировать, достаточно ли согласованы решения при технических сбоях в рамках использования электронных перевозочных документов, и как зафиксировать порядок действий участников. Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). ЭПД с 1 сентября 2026 года обязательны для всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. Сенатор провел круглый стол на тему "Электронные перевозочные документы: практика применения и проблемные вопросы". Открывая заседание, политик напомнил, что с 1 сентября электронные перевозочные документы стали обязательным элементом значительной части грузоперевозок. Парламентарий обозначил ряд системных вопросов, требующих проработки. "Это взаимодействие внутри перевозочной цепочки. Если груз доставлен, а получатель не подписал свою часть накладной, у перевозчика возникают трудности с завершением оформления. Во‑вторых, проблема дублирования документов и сохранения бумажного формата по историческим причинам", - сказал Дитрих. "В‑третьих, надежность обмена данными – необходимо понять, достаточно ли согласованы решения при технических сбоях и как зафиксировать порядок действий участников", - добавил он. Отдельная тема – практика контроля и подготовка к применению мер ответственности, указал Дитрих. По мнению сенатора, важно учесть специфику различных видов транспорта и трудности, которые возникают у небольших компаний, а также обеспечить бесшовные мультимодальные перевозки, когда груз переходит с одного вида транспорта на другой. Дитрих напомнил о поручении президента РФ сократить время прохождения пунктов пропуска. "Электронные перевозочные документы и реестры – это шаг к такой стыковке. Важно, чтобы новые нормативные решения не создавали дополнительных барьеров, а реально ускоряли движение грузов", – сказал сенатор. В свою очередь замминистра транспорта России Борис Ташимов сообщил, что более 82 миллионов обязательных электронных накладных в грузоперевозках оформлено в России с начала действия этой системы в сентябре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, евгений дитрих