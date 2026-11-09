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Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД
Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД - 09.11.2026, ПРАЙМ
Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД
Член комитета Совфеда по экономполитике, экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил проанализировать, достаточно ли согласованы решения при технических... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:59+0300
2026-11-09T20:03+0300
бизнес
россия
евгений дитрих
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875043241.jpg?1794243813
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Член комитета Совфеда по экономполитике, экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил проанализировать, достаточно ли согласованы решения при технических сбоях в рамках использования электронных перевозочных документов, и как зафиксировать порядок действий участников. Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). ЭПД с 1 сентября 2026 года обязательны для всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. Сенатор провел круглый стол на тему "Электронные перевозочные документы: практика применения и проблемные вопросы". Открывая заседание, политик напомнил, что с 1 сентября электронные перевозочные документы стали обязательным элементом значительной части грузоперевозок. Парламентарий обозначил ряд системных вопросов, требующих проработки. "Это взаимодействие внутри перевозочной цепочки. Если груз доставлен, а получатель не подписал свою часть накладной, у перевозчика возникают трудности с завершением оформления. Во‑вторых, проблема дублирования документов и сохранения бумажного формата по историческим причинам", - сказал Дитрих. "В‑третьих, надежность обмена данными – необходимо понять, достаточно ли согласованы решения при технических сбоях и как зафиксировать порядок действий участников", - добавил он. Отдельная тема – практика контроля и подготовка к применению мер ответственности, указал Дитрих. По мнению сенатора, важно учесть специфику различных видов транспорта и трудности, которые возникают у небольших компаний, а также обеспечить бесшовные мультимодальные перевозки, когда груз переходит с одного вида транспорта на другой. Дитрих напомнил о поручении президента РФ сократить время прохождения пунктов пропуска. "Электронные перевозочные документы и реестры – это шаг к такой стыковке. Важно, чтобы новые нормативные решения не создавали дополнительных барьеров, а реально ускоряли движение грузов", – сказал сенатор. В свою очередь замминистра транспорта России Борис Ташимов сообщил, что более 82 миллионов обязательных электронных накладных в грузоперевозках оформлено в России с начала действия этой системы в сентябре.
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бизнес, россия, евгений дитрих
Бизнес, РОССИЯ, Евгений Дитрих
19:59 09.11.2026 (обновлено: 20:03 09.11.2026)
 
Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при сбоях в ГИС ЭПД

Дитрих предложил зафиксировать порядок действий при технических сбоях в ГИС ЭПД

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Член комитета Совфеда по экономполитике, экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил проанализировать, достаточно ли согласованы решения при технических сбоях в рамках использования электронных перевозочных документов, и как зафиксировать порядок действий участников.
Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). ЭПД с 1 сентября 2026 года обязательны для всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов.
Сенатор провел круглый стол на тему "Электронные перевозочные документы: практика применения и проблемные вопросы". Открывая заседание, политик напомнил, что с 1 сентября электронные перевозочные документы стали обязательным элементом значительной части грузоперевозок.
Парламентарий обозначил ряд системных вопросов, требующих проработки. "Это взаимодействие внутри перевозочной цепочки. Если груз доставлен, а получатель не подписал свою часть накладной, у перевозчика возникают трудности с завершением оформления. Во‑вторых, проблема дублирования документов и сохранения бумажного формата по историческим причинам", - сказал Дитрих.
"В‑третьих, надежность обмена данными – необходимо понять, достаточно ли согласованы решения при технических сбоях и как зафиксировать порядок действий участников", - добавил он.
Отдельная тема – практика контроля и подготовка к применению мер ответственности, указал Дитрих.
По мнению сенатора, важно учесть специфику различных видов транспорта и трудности, которые возникают у небольших компаний, а также обеспечить бесшовные мультимодальные перевозки, когда груз переходит с одного вида транспорта на другой.
Дитрих напомнил о поручении президента РФ сократить время прохождения пунктов пропуска. "Электронные перевозочные документы и реестры – это шаг к такой стыковке. Важно, чтобы новые нормативные решения не создавали дополнительных барьеров, а реально ускоряли движение грузов", – сказал сенатор.
В свою очередь замминистра транспорта России Борис Ташимов сообщил, что более 82 миллионов обязательных электронных накладных в грузоперевозках оформлено в России с начала действия этой системы в сентябре.
 
БизнесРОССИЯЕвгений Дитрих
 
 
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