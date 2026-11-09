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В Совфеде предложили закрепить использование БАС данных о лесном фонде

В Совфеде предложили закрепить использование БАС данных о лесном фонде - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде предложили закрепить использование БАС данных о лесном фонде

Возможность использования в целях надзора данных о состоянии лесного фонда, полученных с применением беспилотных авиационных систем (БАС), необходимо закрепить... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T20:05+0300

2026-11-09T20:05+0300

2026-11-09T20:05+0300

общество

россия

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Возможность использования в целях надзора данных о состоянии лесного фонда, полученных с применением беспилотных авиационных систем (БАС), необходимо закрепить в нормативных актах, считает член комитета Совфеда по экономполитике, представитель Сахалинской области Андрей Хапочкин. "Использование БАС позволяет оперативно получать актуальные пространственные данные, выявлять незаконные рубки, факты самовольного захвата или нецелевого использования участков. Кроме того, исследования с воздуха существенно повышают безопасность работы инспекторов, снижают прямые риски для их жизни и здоровья", - сказал Хапочкин в ходе совещания в Совфеде. Вместе с тем, на сегодняшний день сохраняется ряд вопросов, связанных с использованием полученных с помощью БАС данных при осуществлении государственного лесного контроля (надзора), добавил он. "Отсутствие достаточного нормативного закрепления порядка получения, фиксации и использования таких пространственных данных ограничивает возможности их применения в надзорной деятельности, в том числе при документировании выявленных нарушений и осуществлении производства по делам об административных правонарушениях", - сказал Хапочкин. Таким образом, по его словам, возникает определенный разрыв "между техническими возможностями современных средств мониторинга и возможностью полноценного использования получаемой с их помощью информации в правоприменительной практике". Сенатор отметил, что применение БАС - одно из перспективных направлений повышения эффективности государственного контроля за использованием и охраной лесов. В качестве примера он привел Сахалинскую область со сложным рельефом и труднодоступными массивами, где лесной фонд занимает почти семь миллионов гектаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия