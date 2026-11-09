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США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть

США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть - 09.11.2026, ПРАЙМ

США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть

Соединенные Штаты за сентябрь этого года увеличили поставки наручных часов в Россию на треть, до максимума за три месяца, свидетельствуют данные американской... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T02:46+0300

2026-11-09T02:46+0300

2026-11-09T02:46+0300

россия

мировая экономика

сша

швейцария

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за сентябрь этого года увеличили поставки наручных часов в Россию на треть, до максимума за три месяца, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, по итогам сентября США экспортировали в РФ наручных часов, сделанных не из драгоценных металлов, на 20,1 тысячи долларов, что на 33% больше, чем в августе, и на 7% больше, чем годом ранее. Поставки растут второй месяц подряд, после того как в июле они просели до 13,6 тысячи долларов с июньских 100,9 тысячи. Всего за январь-сентябрь этого года американцы отправили в Россию наручных часов на 353,3 тысячи долларов - на 41% меньше, чем за такой же период годом ранее. Общий объем экспорта Штатами наручных часов из недрагоценных металлов на мировой рынок по итогам месяца достиг 67,5 миллиона долларов, крупнейшие поставки шли в Швейцарию (14,4 миллиона долларов), Канаду (9,7 миллиона), Гонконг (9,3 миллиона), Мексику (5,2 миллиона) и Парагвай (4,3 миллиона). Кроме того, в сентябре Штаты в заметных объемах экспортировали наручные часы, сделанные с использованием драгметаллов (84,3 миллиона долларов), часы, не предназначенные для ношения (2,2 миллиона долларов), аппаратуру для регистрации времени суток (2,1 миллиона), механизмы для носимых часов (1,5 миллиона), а также ремешки, ленты и браслеты для часов (1,2 миллиона).

сша

швейцария

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россия, мировая экономика, сша, швейцария, канада