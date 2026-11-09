Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/ssha-875010375.html
США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть
США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть - 09.11.2026, ПРАЙМ
США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть
Соединенные Штаты за сентябрь этого года увеличили поставки наручных часов в Россию на треть, до максимума за три месяца, свидетельствуют данные американской... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T02:46+0300
2026-11-09T02:46+0300
россия
мировая экономика
сша
швейцария
канада
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875010375.jpg?1794181610
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за сентябрь этого года увеличили поставки наручных часов в Россию на треть, до максимума за три месяца, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, по итогам сентября США экспортировали в РФ наручных часов, сделанных не из драгоценных металлов, на 20,1 тысячи долларов, что на 33% больше, чем в августе, и на 7% больше, чем годом ранее. Поставки растут второй месяц подряд, после того как в июле они просели до 13,6 тысячи долларов с июньских 100,9 тысячи. Всего за январь-сентябрь этого года американцы отправили в Россию наручных часов на 353,3 тысячи долларов - на 41% меньше, чем за такой же период годом ранее. Общий объем экспорта Штатами наручных часов из недрагоценных металлов на мировой рынок по итогам месяца достиг 67,5 миллиона долларов, крупнейшие поставки шли в Швейцарию (14,4 миллиона долларов), Канаду (9,7 миллиона), Гонконг (9,3 миллиона), Мексику (5,2 миллиона) и Парагвай (4,3 миллиона). Кроме того, в сентябре Штаты в заметных объемах экспортировали наручные часы, сделанные с использованием драгметаллов (84,3 миллиона долларов), часы, не предназначенные для ношения (2,2 миллиона долларов), аппаратуру для регистрации времени суток (2,1 миллиона), механизмы для носимых часов (1,5 миллиона), а также ремешки, ленты и браслеты для часов (1,2 миллиона).
сша
швейцария
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, швейцария, канада
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, КАНАДА
02:46 09.11.2026
 
США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть

США за сентябрь увеличили поставки наручных часов в Россию на треть

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за сентябрь этого года увеличили поставки наручных часов в Россию на треть, до максимума за три месяца, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, по итогам сентября США экспортировали в РФ наручных часов, сделанных не из драгоценных металлов, на 20,1 тысячи долларов, что на 33% больше, чем в августе, и на 7% больше, чем годом ранее. Поставки растут второй месяц подряд, после того как в июле они просели до 13,6 тысячи долларов с июньских 100,9 тысячи.
Всего за январь-сентябрь этого года американцы отправили в Россию наручных часов на 353,3 тысячи долларов - на 41% меньше, чем за такой же период годом ранее.
Общий объем экспорта Штатами наручных часов из недрагоценных металлов на мировой рынок по итогам месяца достиг 67,5 миллиона долларов, крупнейшие поставки шли в Швейцарию (14,4 миллиона долларов), Канаду (9,7 миллиона), Гонконг (9,3 миллиона), Мексику (5,2 миллиона) и Парагвай (4,3 миллиона).
Кроме того, в сентябре Штаты в заметных объемах экспортировали наручные часы, сделанные с использованием драгметаллов (84,3 миллиона долларов), часы, не предназначенные для ношения (2,2 миллиона долларов), аппаратуру для регистрации времени суток (2,1 миллиона), механизмы для носимых часов (1,5 миллиона), а также ремешки, ленты и браслеты для часов (1,2 миллиона).
 
РОССИЯМировая экономикаСШАШВЕЙЦАРИЯКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала