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Акции Nvidia подешевели на предторгах в США - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Акции Nvidia подешевели на предторгах в США
Акции Nvidia подешевели на предторгах в США - 09.11.2026, ПРАЙМ
Акции Nvidia подешевели на предторгах в США
Акции разработчика графических процессоров Nvidia дешевеют на предторгах в США на 6% на фоне новостей вокруг главы компании Дженсена Хуанга, свидетельствуют... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:04+0300
2026-11-09T11:05+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Акции разработчика графических процессоров Nvidia дешевеют на предторгах в США на 6% на фоне новостей вокруг главы компании Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.29 мск акции компании дешевели на предторгах в США на 5,8%, до 175,82 доллара. В результате этого капитализация снизилась на 260 миллиардов долларов, до 4,25 триллиона долларов с 4,51 триллиона в пятницу. В пятницу акции компании подорожали на 2,78%, до 186,64 доллара, на тот момент компания оставалась второй по капитализации в мире после Apple (4,98 триллиона долларов). Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования на фоне сообщений о том, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении генерального директора компании Дженсена Хуанга информатора китайской разведки. Представитель компании Джон Риццо также объявлял, что Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу.
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торги, рынок, сша, nvidia, apple
Торги, Рынок, США, Nvidia, Apple
11:04 09.11.2026 (обновлено: 11:05 09.11.2026)
 
Акции Nvidia подешевели на предторгах в США

Акции Nvidia дешевеют на предторгах на 6% на фоне новостей о главе компании

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Акции разработчика графических процессоров Nvidia дешевеют на предторгах в США на 6% на фоне новостей вокруг главы компании Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.29 мск акции компании дешевели на предторгах в США на 5,8%, до 175,82 доллара. В результате этого капитализация снизилась на 260 миллиардов долларов, до 4,25 триллиона долларов с 4,51 триллиона в пятницу.
В пятницу акции компании подорожали на 2,78%, до 186,64 доллара, на тот момент компания оставалась второй по капитализации в мире после Apple (4,98 триллиона долларов).
Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования на фоне сообщений о том, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении генерального директора компании Дженсена Хуанга информатора китайской разведки.
Представитель компании Джон Риццо также объявлял, что Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу.
 
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