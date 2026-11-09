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Акции Nvidia подешевели на предторгах в США

Акции Nvidia подешевели на предторгах в США - 09.11.2026, ПРАЙМ

Акции Nvidia подешевели на предторгах в США

Акции разработчика графических процессоров Nvidia дешевеют на предторгах в США на 6% на фоне новостей вокруг главы компании Дженсена Хуанга, свидетельствуют... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:04+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Акции разработчика графических процессоров Nvidia дешевеют на предторгах в США на 6% на фоне новостей вокруг главы компании Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.29 мск акции компании дешевели на предторгах в США на 5,8%, до 175,82 доллара. В результате этого капитализация снизилась на 260 миллиардов долларов, до 4,25 триллиона долларов с 4,51 триллиона в пятницу. В пятницу акции компании подорожали на 2,78%, до 186,64 доллара, на тот момент компания оставалась второй по капитализации в мире после Apple (4,98 триллиона долларов). Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования на фоне сообщений о том, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении генерального директора компании Дженсена Хуанга информатора китайской разведки. Представитель компании Джон Риццо также объявлял, что Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу.

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торги, рынок, сша, nvidia, apple