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Суд оставил в силе взыскание с KD Studios неустойки в 10 миллионов рублей

Суд оставил в силе взыскание с KD Studios неустойки в 10 миллионов рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе взыскание с KD Studios неустойки в 10 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску министерства культуры России взыскала 10... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:32+0300

2026-11-09T14:32+0300

2026-11-09T14:33+0300

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску министерства культуры России взыскала 10 миллионов рублей неустойки с кинокомпании KD Studios (ранее – Kinodanz), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу истца на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. Минкультуры просило взыскать с ответчика около 52 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков производства фильма "Забытая тропа" (рабочее название – "Забытые боги"). На создание этой картины кинокомпания по соглашению от 2018 года получила госсубсидию в размере 100 миллионов рублей. Выйти фильм должен был в 2021 году, но производство было завершено только в 2025 году. Просрочка составила 1772 календарных дня за вычетом 74 календарных дней, когда действовали ковидные ограничения. Суд снизил заявленный истцом размер штрафных санкций, "принимая во внимание компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, баланс интересов сторон, процентную ставку, а также выполнение работ". Kinodanz – кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве, на ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.

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бизнес, россия, москва