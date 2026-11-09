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Суд включил в реестр требований кредиторов SR Space требование ФНС

Суд включил в реестр требований кредиторов SR Space требование ФНС - 09.11.2026, ПРАЙМ

Суд включил в реестр требований кредиторов SR Space требование ФНС

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов частной российской космической компании SR Space требование управления... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:16+0300

2026-11-09T16:16+0300

2026-11-09T16:16+0300

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов частной российской космической компании SR Space требование управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области на сумму около 2 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Суд в августе прошлого года по заявлению ФНС России признал АО "СР Спейс" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника из-за долга перед госбюджетом в размере чуть более 5 миллионов рублей. Впоследствии суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации конкурсный управляющий Виталий Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей. В октябре этого года суд установил, что компания "Спейс Инвест" погасила требования ФНС к должнику в размере более 5 миллионов рублей, и произвел замену кредитора в реестре с ФНС на ООО "Спейс Инвест". В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей). Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, финансы, фнс россии, фнс, альфа-банк