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Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов
Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:50+0300
2026-11-09T17:50+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную игру, сообщило издание Sun. Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября. "Выход GTA VI обойдется руководству (компаний Великобритании - ред.) в 12 миллионов фунтов, поскольку сотрудники взяли 83 тысячи дней отпуска, чтобы поиграть в долгожданную игру", - пишет газета. Отмечается, что, по данным британской системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, в ноябре и декабре 2026 года служащие компаний страны подали заявлений в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска по причинам, связанным с выходом GTA VI. Газета пишет, что только в день релиза игры прогнозируемые убытки компаний Великобритании могут составить 3,14 миллиона фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона долларов). Кроме того, многие сотрудники пригрозили увольнением в случае, если руководство не предоставит им отпуск, уточняет Sun. Издание отмечает, что разработка GTA VI обошлась Rockstar Games в рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Прогнозируемый размер потерь для британских компаний в 16 миллионов долларов после запуска игры является значительным для небольшого промежутка времени, пишет Sun со ссылкой на главу BrightHR Алана Прайса. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.
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бизнес, великобритания
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:50 09.11.2026
 
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов

Sun: выход GTA VI в Британии обойдется компаниям более чем в $16 миллионов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную игру, сообщило издание Sun.
Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
"Выход GTA VI обойдется руководству (компаний Великобритании - ред.) в 12 миллионов фунтов, поскольку сотрудники взяли 83 тысячи дней отпуска, чтобы поиграть в долгожданную игру", - пишет газета.
Отмечается, что, по данным британской системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, в ноябре и декабре 2026 года служащие компаний страны подали заявлений в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска по причинам, связанным с выходом GTA VI.
Газета пишет, что только в день релиза игры прогнозируемые убытки компаний Великобритании могут составить 3,14 миллиона фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона долларов). Кроме того, многие сотрудники пригрозили увольнением в случае, если руководство не предоставит им отпуск, уточняет Sun.
Издание отмечает, что разработка GTA VI обошлась Rockstar Games в рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Прогнозируемый размер потерь для британских компаний в 16 миллионов долларов после запуска игры является значительным для небольшого промежутка времени, пишет Sun со ссылкой на главу BrightHR Алана Прайса.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.
 
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