https://1prime.ru/20261109/sun-875039780.html
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов
Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:50+0300
2026-11-09T17:50+0300
2026-11-09T17:50+0300
бизнес
великобритания
https://img.cdn1prime.ru/img/83024/68/830246802_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6bfc7056a3d3a4fe2c746b515581fa3.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную игру, сообщило издание Sun. Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября. "Выход GTA VI обойдется руководству (компаний Великобритании - ред.) в 12 миллионов фунтов, поскольку сотрудники взяли 83 тысячи дней отпуска, чтобы поиграть в долгожданную игру", - пишет газета. Отмечается, что, по данным британской системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, в ноябре и декабре 2026 года служащие компаний страны подали заявлений в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска по причинам, связанным с выходом GTA VI. Газета пишет, что только в день релиза игры прогнозируемые убытки компаний Великобритании могут составить 3,14 миллиона фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона долларов). Кроме того, многие сотрудники пригрозили увольнением в случае, если руководство не предоставит им отпуск, уточняет Sun. Издание отмечает, что разработка GTA VI обошлась Rockstar Games в рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Прогнозируемый размер потерь для британских компаний в 16 миллионов долларов после запуска игры является значительным для небольшого промежутка времени, пишет Sun со ссылкой на главу BrightHR Алана Прайса. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83024/68/830246802_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e76dd97208757aa977140830efc9cdfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, великобритания
Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов
Sun: выход GTA VI в Британии обойдется компаниям более чем в $16 миллионов
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную игру, сообщило издание Sun.
Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
"Выход GTA VI обойдется руководству (компаний Великобритании
- ред.) в 12 миллионов фунтов, поскольку сотрудники взяли 83 тысячи дней отпуска, чтобы поиграть в долгожданную игру", - пишет газета.
Отмечается, что, по данным британской системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, в ноябре и декабре 2026 года служащие компаний страны подали заявлений в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска по причинам, связанным с выходом GTA VI.
Газета пишет, что только в день релиза игры прогнозируемые убытки компаний Великобритании
могут составить 3,14 миллиона фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона долларов). Кроме того, многие сотрудники пригрозили увольнением в случае, если руководство не предоставит им отпуск, уточняет Sun.
Издание отмечает, что разработка GTA VI обошлась Rockstar Games в рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Прогнозируемый размер потерь для британских компаний в 16 миллионов долларов после запуска игры является значительным для небольшого промежутка времени, пишет Sun со ссылкой на главу BrightHR Алана Прайса.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.