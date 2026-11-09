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Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов

Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов - 09.11.2026, ПРАЙМ

Sun: выход GTA VI обойдется компаниям Великобритании в 16 млн долларов

Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:50+0300

2026-11-09T17:50+0300

2026-11-09T17:50+0300

бизнес

великобритания

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Выход GTA VI в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную игру, сообщило издание Sun. Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября. "Выход GTA VI обойдется руководству (компаний Великобритании - ред.) в 12 миллионов фунтов, поскольку сотрудники взяли 83 тысячи дней отпуска, чтобы поиграть в долгожданную игру", - пишет газета. Отмечается, что, по данным британской системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, в ноябре и декабре 2026 года служащие компаний страны подали заявлений в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска по причинам, связанным с выходом GTA VI. Газета пишет, что только в день релиза игры прогнозируемые убытки компаний Великобритании могут составить 3,14 миллиона фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона долларов). Кроме того, многие сотрудники пригрозили увольнением в случае, если руководство не предоставит им отпуск, уточняет Sun. Издание отмечает, что разработка GTA VI обошлась Rockstar Games в рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Прогнозируемый размер потерь для британских компаний в 16 миллионов долларов после запуска игры является значительным для небольшого промежутка времени, пишет Sun со ссылкой на главу BrightHR Алана Прайса. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.

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бизнес, великобритания