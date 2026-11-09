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Вторая группа моряков танкера Unity вернулась в Россию из Индии - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Вторая группа моряков танкера Unity вернулась в Россию из Индии
Вторая группа моряков танкера Unity вернулась в Россию из Индии - 09.11.2026, ПРАЙМ
Вторая группа моряков танкера Unity вернулась в Россию из Индии
Вторая группа моряков арестованного в Индии танкера Unity 5 ноября вернулась в Россию, репатриация третьей группы завершится в ближайшее время, сказали РИА... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:36+0300
2026-11-09T10:36+0300
россия
индия
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вторая группа моряков арестованного в Индии танкера Unity 5 ноября вернулась в Россию, репатриация третьей группы завершится в ближайшее время, сказали РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте. "Да, вторая группа моряков 05.11.2026 года благополучно вернулась в Россию", — сказали в генконсульстве. Как уточнили в дипмиссии, репатриация последней группы связана со сроками прибытия на борт танкера сменного индийского экипажа. "Администрация порта провела тендер и продолжает работу над этим вопросом. Точные сроки не определены, но администрация порта обещает завершить репатриацию в ближайшее время", — добавили в генконсульстве. Танкер под флагом Камеруна с российскими моряками на борту был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива, с тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.
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40
россия, индия
РОССИЯ, ИНДИЯ
10:36 09.11.2026
 
Вторая группа моряков танкера Unity вернулась в Россию из Индии

Вторая группа моряков арестованного в Индии танкера Unity 5 ноября вернулась в Россию

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вторая группа моряков арестованного в Индии танкера Unity 5 ноября вернулась в Россию, репатриация третьей группы завершится в ближайшее время, сказали РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте.
"Да, вторая группа моряков 05.11.2026 года благополучно вернулась в Россию", — сказали в генконсульстве.
Как уточнили в дипмиссии, репатриация последней группы связана со сроками прибытия на борт танкера сменного индийского экипажа.
"Администрация порта провела тендер и продолжает работу над этим вопросом. Точные сроки не определены, но администрация порта обещает завершить репатриацию в ближайшее время", — добавили в генконсульстве.
Танкер под флагом Камеруна с российскими моряками на борту был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива, с тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.
 
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