https://1prime.ru/20261109/telegram-875045998.html
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - 09.11.2026, ПРАЙМ
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - после обновления приложения она была перенесена в раздел с настройками, заметил корреспондент... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:09+0300
2026-11-09T22:09+0300
2026-11-09T22:09+0300
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telegram
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - после обновления приложения она была перенесена в раздел с настройками, заметил корреспондент РИА Новости. При этом у пользователей Android все вкладки остались на тех же местах. Telegram занимает шестое место по популярности среди приложений раздела "Социальные сети" в App Store. В четверг, 5 ноября, разработчики Telegram обновили приложение до версии 13.2, следует из описания Telegram в магазине приложений.
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Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone после обновления