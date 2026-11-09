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Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - 09.11.2026, ПРАЙМ
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - после обновления приложения она была перенесена в раздел с настройками, заметил корреспондент... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:09+0300
2026-11-09T22:09+0300
технологии
telegram
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - после обновления приложения она была перенесена в раздел с настройками, заметил корреспондент РИА Новости. При этом у пользователей Android все вкладки остались на тех же местах. Telegram занимает шестое место по популярности среди приложений раздела "Социальные сети" в App Store. В четверг, 5 ноября, разработчики Telegram обновили приложение до версии 13.2, следует из описания Telegram в магазине приложений.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, telegram
Технологии, Telegram
22:09 09.11.2026
 
Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone

Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone после обновления

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Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вкладка контактов пропала с главной страницы Telegram на iPhone - после обновления приложения она была перенесена в раздел с настройками, заметил корреспондент РИА Новости.
При этом у пользователей Android все вкладки остались на тех же местах.
Telegram занимает шестое место по популярности среди приложений раздела "Социальные сети" в App Store. В четверг, 5 ноября, разработчики Telegram обновили приложение до версии 13.2, следует из описания Telegram в магазине приложений.
 
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