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Журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике
Журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике - 09.11.2026, ПРАЙМ
Журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике
Американский журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике, рост интереса к которой издание связывает с конфликтом с Ираном, следует из публикации... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:31+0300
2026-11-09T17:32+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Американский журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике, рост интереса к которой издание связывает с конфликтом с Ираном, следует из публикации журнала в соцсети X. На обложке изображены ветрогенераторы, солнечные панели и автомобили. Справа размещена подпись "Почему чистая энергия наконец берет верх". "Искусственный интеллект и война в Иране привели к переломному моменту в мировой энергетике", - говорится в сообщении журнала в соцсети X. В материале к обложке Time отмечает рост спроса на электричество из-за развития искусственного интеллекта. Издание также опубликовало интервью с главой Fervo Energy Тимом Латимером, чья компания использует тепло земных недр для выработки электричества. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
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мировая экономика, иран, сша, израиль
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
17:31 09.11.2026 (обновлено: 17:32 09.11.2026)
 
Журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике

Time посвятил новую обложку чистой энергии из-за конфликта с Ираном

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Американский журнал Time посвятил новую обложку чистой энергетике, рост интереса к которой издание связывает с конфликтом с Ираном, следует из публикации журнала в соцсети X.
На обложке изображены ветрогенераторы, солнечные панели и автомобили. Справа размещена подпись "Почему чистая энергия наконец берет верх".
"Искусственный интеллект и война в Иране привели к переломному моменту в мировой энергетике", - говорится в сообщении журнала в соцсети X.
В материале к обложке Time отмечает рост спроса на электричество из-за развития искусственного интеллекта. Издание также опубликовало интервью с главой Fervo Energy Тимом Латимером, чья компания использует тепло земных недр для выработки электричества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
 
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