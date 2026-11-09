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В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан
В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан - 09.11.2026, ПРАЙМ
В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан
Туристический поток из России в Узбекистан составляет порядка миллиона человек, показатель будет расти, уверен начальник управления президента РФ по... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:01+0300
2026-11-09T11:01+0300
2026-11-09T11:05+0300
туризм
бизнес
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Узбекистан составляет порядка миллиона человек, показатель будет расти, уверен начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов. Третий Узбекско-российский медиафорум открылся в Ташкенте в понедельник. "Растет уровень взаимных инвестиций, туристический поток - порядка одного миллиона россиян приезжают в Узбекистан. Я уверен, что эта цифра будет только расти", - сказал Титов на торжественной церемонии открытия форума. Он отметил, что партнерство России и Узбекистана активно развивается, что выражается конкретными и весьма значительными достижениями - так, например, товарооборот между странами вырос за последние годы в несколько раз и достиг рекордной суммы в 13 миллиардов долларов.
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туризм, бизнес, россия, узбекистан, ташкент
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент
В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан
Титов: турпоток из России в Узбекистан составляет около миллиона человек, и он будет расти
ТАШКЕНТ, 9 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Узбекистан составляет порядка миллиона человек, показатель будет расти, уверен начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.
Третий Узбекско-российский медиафорум открылся в Ташкенте в понедельник.
"Растет уровень взаимных инвестиций, туристический поток - порядка одного миллиона россиян приезжают в Узбекистан. Я уверен, что эта цифра будет только расти", - сказал Титов на торжественной церемонии открытия форума.
Он отметил, что партнерство России и Узбекистана активно развивается, что выражается конкретными и весьма значительными достижениями - так, например, товарооборот между странами вырос за последние годы в несколько раз и достиг рекордной суммы в 13 миллиардов долларов.