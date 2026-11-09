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В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан

В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан - 09.11.2026, ПРАЙМ

В управлении президента спрогнозировали рост турпотока в Узбекистан

Туристический поток из России в Узбекистан составляет порядка миллиона человек, показатель будет расти, уверен начальник управления президента РФ по... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:01+0300

2026-11-09T11:01+0300

2026-11-09T11:05+0300

туризм

бизнес

россия

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Узбекистан составляет порядка миллиона человек, показатель будет расти, уверен начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов. Третий Узбекско-российский медиафорум открылся в Ташкенте в понедельник. "Растет уровень взаимных инвестиций, туристический поток - порядка одного миллиона россиян приезжают в Узбекистан. Я уверен, что эта цифра будет только расти", - сказал Титов на торжественной церемонии открытия форума. Он отметил, что партнерство России и Узбекистана активно развивается, что выражается конкретными и весьма значительными достижениями - так, например, товарооборот между странами вырос за последние годы в несколько раз и достиг рекордной суммы в 13 миллиардов долларов.

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туризм, бизнес, россия, узбекистан, ташкент