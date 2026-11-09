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ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина

ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина

Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно создавая условия для устойчивого экономического роста в стране, заявила глава регулятора... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:34+0300

2026-11-09T12:34+0300

2026-11-09T12:34+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно создавая условия для устойчивого экономического роста в стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов по подготовке к рассмотрению Госдумой Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. "Как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, которая возложена на нас законом, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу, создавая условия для устойчивого экономического роста", - сказала она. Ранее в своем выступлении глава регулятора также отметила, что признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, госдума