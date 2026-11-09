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ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина
ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина
Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно создавая условия для устойчивого экономического роста в стране, заявила глава регулятора... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:34+0300
2026-11-09T12:34+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875024082.jpg?1794216896
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно создавая условия для устойчивого экономического роста в стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов по подготовке к рассмотрению Госдумой Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. "Как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, которая возложена на нас законом, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу, создавая условия для устойчивого экономического роста", - сказала она. Ранее в своем выступлении глава регулятора также отметила, что признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
12:34 09.11.2026
 
ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ будет стоять на страже ценовой стабильности, создавая условия для роста

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно создавая условия для устойчивого экономического роста в стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов по подготовке к рассмотрению Госдумой Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
"Как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, которая возложена на нас законом, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу, создавая условия для устойчивого экономического роста", - сказала она.
Ранее в своем выступлении глава регулятора также отметила, что признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдума
 
 
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