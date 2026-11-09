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ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка

ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка - 09.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка

Банк России в первом-третьем кварталах года инициировал ограничение доступа к 17 тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:20+0300

2026-11-09T13:20+0300

2026-11-09T13:20+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России в первом-третьем кварталах года инициировал ограничение доступа к 17 тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, сообщил регулятор. Ранее в своем релизе ЦБ сообщил, что за этот период количество выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, но при этом каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. "За девять месяцев по инициативе Банка России ограничен доступ к 17 тысячам ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, псевдоинвестиционным проектам и финансовым пирамидам", - говорится в сообщении ЦБ. Отмечается, что сайты, их зеркала и другие связанные ресурсы блокируются одновременно, а выявление подобных ресурсов до их индексации поисковыми системами не позволяет привлечь значительные средства и новых участников. Для предупреждения потребителей вся информация о выявленных проектах, включая данные о сайтах, брендах, распространителях рекламной информации, проектах, которые помогают привлекать к нелегалам клиентов, публикуется на сайте Банка России в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, предупреждает ЦБ. "Банкам рекомендовано применять к компаниям из списка "антиотмывочные" меры, вплоть до ограничения операций по счетам", - отмечает ЦБ. Также сообщается, что с сентября для оперативного и более адресного применения мер со стороны банков в список включаются идентификационные данные индивидуальных предпринимателей, нелегально предлагавших финансовые услуги. Ранее в списке такие "предприниматели" публиковались только с названиями и брендами, адресами регистрации или фактического размещения. В этом году сведения из списка стали использовать и информационные платформы для защиты пользователей: в ответах в чатах, в справочно-информационных системах, отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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