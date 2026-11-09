https://1prime.ru/20261109/tsb-875026828.html
ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка
ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка - 09.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка
Банк России в первом-третьем кварталах года инициировал ограничение доступа к 17 тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:20+0300
2026-11-09T13:20+0300
2026-11-09T13:20+0300
финансы
россия
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026828.jpg?1794219641
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России в первом-третьем кварталах года инициировал ограничение доступа к 17 тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, сообщил регулятор.
Ранее в своем релизе ЦБ сообщил, что за этот период количество выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, но при этом каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
"За девять месяцев по инициативе Банка России ограничен доступ к 17 тысячам ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, псевдоинвестиционным проектам и финансовым пирамидам", - говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что сайты, их зеркала и другие связанные ресурсы блокируются одновременно, а выявление подобных ресурсов до их индексации поисковыми системами не позволяет привлечь значительные средства и новых участников.
Для предупреждения потребителей вся информация о выявленных проектах, включая данные о сайтах, брендах, распространителях рекламной информации, проектах, которые помогают привлекать к нелегалам клиентов, публикуется на сайте Банка России в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, предупреждает ЦБ.
"Банкам рекомендовано применять к компаниям из списка "антиотмывочные" меры, вплоть до ограничения операций по счетам", - отмечает ЦБ.
Также сообщается, что с сентября для оперативного и более адресного применения мер со стороны банков в список включаются идентификационные данные индивидуальных предпринимателей, нелегально предлагавших финансовые услуги. Ранее в списке такие "предприниматели" публиковались только с названиями и брендами, адресами регистрации или фактического размещения.
В этом году сведения из списка стали использовать и информационные платформы для защиты пользователей: в ответах в чатах, в справочно-информационных системах, отмечается в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов нелегальных участников финрынка
ЦБ ограничил доступ к 17 тысячам сайтов, принадлежащих нелегальным участникам финрынка
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России в первом-третьем кварталах года инициировал ограничение доступа к 17 тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, сообщил регулятор.
Ранее в своем релизе ЦБ сообщил, что за этот период количество выявленных субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности снизилось на 23%, до 4,4 тысячи, но при этом каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
"За девять месяцев по инициативе Банка России ограничен доступ к 17 тысячам ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, псевдоинвестиционным проектам и финансовым пирамидам", - говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что сайты, их зеркала и другие связанные ресурсы блокируются одновременно, а выявление подобных ресурсов до их индексации поисковыми системами не позволяет привлечь значительные средства и новых участников.
Для предупреждения потребителей вся информация о выявленных проектах, включая данные о сайтах, брендах, распространителях рекламной информации, проектах, которые помогают привлекать к нелегалам клиентов, публикуется на сайте Банка России в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, предупреждает ЦБ.
"Банкам рекомендовано применять к компаниям из списка "антиотмывочные" меры, вплоть до ограничения операций по счетам", - отмечает ЦБ.
Также сообщается, что с сентября для оперативного и более адресного применения мер со стороны банков в список включаются идентификационные данные индивидуальных предпринимателей, нелегально предлагавших финансовые услуги. Ранее в списке такие "предприниматели" публиковались только с названиями и брендами, адресами регистрации или фактического размещения.
В этом году сведения из списка стали использовать и информационные платформы для защиты пользователей: в ответах в чатах, в справочно-информационных системах, отмечается в сообщении.