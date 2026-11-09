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ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования

ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования - 09.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования

Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которая чаще всего ведется через сетевые комиссионные... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:20+0300

2026-11-09T13:20+0300

2026-11-09T13:20+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которая чаще всего ведется через сетевые комиссионные магазины, предупреждает Банк России. "Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которую чаще всего ведут через сетевые комиссионные магазины. В такой схеме фактическое предоставление потребительских займов гражданам под залог движимого имущества камуфлируется заключением иных видов договоров (купли-продажи, хранения, комиссии и прочее)", - говорится в сообщении регулятора. Также довольно часто для обхода требований законодательства о потребительском кредитовании нелегальные кредиторы стали убеждать клиента оформить статус самозанятого, чтобы выдать ему заем "на предпринимательские цели". Такие займы выдают под залог квартиры или машины, они не имеют никаких ограничений по процентам, предупреждает ЦБ. Всего за девять месяцев этого года было выявлено 1392 субъекта с признаками нелегального кредитора, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном – из-за того, что в этом году в статистике стали учитываться факты нелегального кредитования под залог недвижимости, выявленные на основе данных Росреестра, поясняет регулятор. "За 9 месяцев 2026 года выявлено 380 ипотечных нелегальных кредиторов, в основном это были индивидуальные предприниматели (ИП). Заем выдает ИП под залог квартиры и при первой же просрочке платежа, подают в суд для истребования залога. Происходит истребование залога в суде. На аукционе такие квартиры обычно выкупают по заниженной стоимости связанные с кредитором лица", - также говорится в сообщении. Кроме того, увеличилось количество предложений в онлайн сегменте, в ответ на расширение спроса со стороны заемщиков, у которых нет подтвержденных доходов. К таким клиентам банки и МФО стали предъявлять более строгие требования. "С января по сентябрь 2026 года было выявлено 417 интернет-проектов, продвигающих свои услуги через многочисленные страницы и группы в соцсетях или платформы объявлений, за аналогичный период прошлого года - 65 проектов. Всего на блокировку за 9 месяцев направлено более 3,5 тысячи сайтов и страниц в соцсетях с предложениями нелегальных займов", - добавили в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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