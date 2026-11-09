Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/tsb-875026933.html
ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования
ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования - 09.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования
Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которая чаще всего ведется через сетевые комиссионные... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:20+0300
2026-11-09T13:20+0300
финансы
банки
россия
банк россии
росреестр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026933.jpg?1794219643
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которая чаще всего ведется через сетевые комиссионные магазины, предупреждает Банк России. "Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которую чаще всего ведут через сетевые комиссионные магазины. В такой схеме фактическое предоставление потребительских займов гражданам под залог движимого имущества камуфлируется заключением иных видов договоров (купли-продажи, хранения, комиссии и прочее)", - говорится в сообщении регулятора. Также довольно часто для обхода требований законодательства о потребительском кредитовании нелегальные кредиторы стали убеждать клиента оформить статус самозанятого, чтобы выдать ему заем "на предпринимательские цели". Такие займы выдают под залог квартиры или машины, они не имеют никаких ограничений по процентам, предупреждает ЦБ. Всего за девять месяцев этого года было выявлено 1392 субъекта с признаками нелегального кредитора, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном – из-за того, что в этом году в статистике стали учитываться факты нелегального кредитования под залог недвижимости, выявленные на основе данных Росреестра, поясняет регулятор. "За 9 месяцев 2026 года выявлено 380 ипотечных нелегальных кредиторов, в основном это были индивидуальные предприниматели (ИП). Заем выдает ИП под залог квартиры и при первой же просрочке платежа, подают в суд для истребования залога. Происходит истребование залога в суде. На аукционе такие квартиры обычно выкупают по заниженной стоимости связанные с кредитором лица", - также говорится в сообщении. Кроме того, увеличилось количество предложений в онлайн сегменте, в ответ на расширение спроса со стороны заемщиков, у которых нет подтвержденных доходов. К таким клиентам банки и МФО стали предъявлять более строгие требования. "С января по сентябрь 2026 года было выявлено 417 интернет-проектов, продвигающих свои услуги через многочисленные страницы и группы в соцсетях или платформы объявлений, за аналогичный период прошлого года - 65 проектов. Всего на блокировку за 9 месяцев направлено более 3,5 тысячи сайтов и страниц в соцсетях с предложениями нелегальных займов", - добавили в ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии, росреестр
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, Росреестр
13:20 09.11.2026
 
ЦБ назвал самую массовую схему нелегального кредитования

ЦБ: самой массовой схемой нелегального кредитования остается псевдоломбардная деятельность

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которая чаще всего ведется через сетевые комиссионные магазины, предупреждает Банк России.
"Самой массовой схемой нелегального кредитования по-прежнему является псевдоломбардная деятельность, которую чаще всего ведут через сетевые комиссионные магазины. В такой схеме фактическое предоставление потребительских займов гражданам под залог движимого имущества камуфлируется заключением иных видов договоров (купли-продажи, хранения, комиссии и прочее)", - говорится в сообщении регулятора.
Также довольно часто для обхода требований законодательства о потребительском кредитовании нелегальные кредиторы стали убеждать клиента оформить статус самозанятого, чтобы выдать ему заем "на предпринимательские цели". Такие займы выдают под залог квартиры или машины, они не имеют никаких ограничений по процентам, предупреждает ЦБ.
Всего за девять месяцев этого года было выявлено 1392 субъекта с признаками нелегального кредитора, их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В основном – из-за того, что в этом году в статистике стали учитываться факты нелегального кредитования под залог недвижимости, выявленные на основе данных Росреестра, поясняет регулятор.
"За 9 месяцев 2026 года выявлено 380 ипотечных нелегальных кредиторов, в основном это были индивидуальные предприниматели (ИП). Заем выдает ИП под залог квартиры и при первой же просрочке платежа, подают в суд для истребования залога. Происходит истребование залога в суде. На аукционе такие квартиры обычно выкупают по заниженной стоимости связанные с кредитором лица", - также говорится в сообщении.
Кроме того, увеличилось количество предложений в онлайн сегменте, в ответ на расширение спроса со стороны заемщиков, у которых нет подтвержденных доходов. К таким клиентам банки и МФО стали предъявлять более строгие требования.
"С января по сентябрь 2026 года было выявлено 417 интернет-проектов, продвигающих свои услуги через многочисленные страницы и группы в соцсетях или платформы объявлений, за аналогичный период прошлого года - 65 проектов. Всего на блокировку за 9 месяцев направлено более 3,5 тысячи сайтов и страниц в соцсетях с предложениями нелегальных займов", - добавили в ЦБ.
 
ФинансыБанкиРОССИЯБанк РоссииРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала