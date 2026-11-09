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ЦБ зафиксировал изменение модели вовлечения в финансовые пирамиды
ЦБ зафиксировал изменение модели вовлечения в финансовые пирамиды - 09.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал изменение модели вовлечения в финансовые пирамиды
Наблюдается тенденция изменения модели вовлечения в пирамиды, часть финансовых пирамид смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, мимикрируя... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:35+0300
2026-11-09T13:35+0300
2026-11-09T13:35+0300
россия
финансы
снг
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Наблюдается тенденция изменения модели вовлечения в пирамиды, часть финансовых пирамид смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, мимикрируя под программы лояльности, сообщил регулятор.
"Наблюдается тенденция изменения модели вовлечения в пирамиды. Часть финансовых пирамид смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, мимикрируя под программы лояльности. Граждане вовлекаются в подобного рода проекты через сетевой маркетинг", - сообщается в релизе ЦБ.
Регулятор отмечает, что участникам предлагают совершать систематические, но небольшие платежи (от 5 тысяч рублей), под видом увеличения лимита карты, предоставляющей скидки на маркетплейсах.
"Такая модель микроинвестиций, размывая у участников ощущение объема потерянных средств, существенно растягивает срок жизни самой пирамиды", - уточняется в сообщении.
По данным ЦБ, почти половина таких проектов привлекала людей, гарантируя заработок от инвестиций в криптовалютные активы - 752. Еще 79 пирамид было "построено" вокруг использования искусственного интеллекта для повышения доходности инвестиций.
Также организаторы пирамид стандартно предлагали и "международные" схемы. Например, инвестиции в недвижимость в Юго-Восточной Азии или в новую международную платежную систему.
"Самые "медийные" проекты предлагали своим участникам инвестиции в создание сетей криптообменников, расположенных по всей территории России и в странах СНГ, или заработок на инвестициях в "суверенную криптовалюту России на собственном независимом квантовозащищенном блокчейне" (еРубль)", - заключил регулятор.
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россия, финансы, снг
ЦБ зафиксировал изменение модели вовлечения в финансовые пирамиды
ЦБ: часть финансовых пирамид смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Наблюдается тенденция изменения модели вовлечения в пирамиды, часть финансовых пирамид смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, мимикрируя под программы лояльности, сообщил регулятор.
"Наблюдается тенденция изменения модели вовлечения в пирамиды. Часть финансовых пирамид смещают фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, мимикрируя под программы лояльности. Граждане вовлекаются в подобного рода проекты через сетевой маркетинг", - сообщается в релизе ЦБ.
Регулятор отмечает, что участникам предлагают совершать систематические, но небольшие платежи (от 5 тысяч рублей), под видом увеличения лимита карты, предоставляющей скидки на маркетплейсах.
"Такая модель микроинвестиций, размывая у участников ощущение объема потерянных средств, существенно растягивает срок жизни самой пирамиды", - уточняется в сообщении.
По данным ЦБ, почти половина таких проектов привлекала людей, гарантируя заработок от инвестиций в криптовалютные активы - 752. Еще 79 пирамид было "построено" вокруг использования искусственного интеллекта для повышения доходности инвестиций.
Также организаторы пирамид стандартно предлагали и "международные" схемы. Например, инвестиции в недвижимость в Юго-Восточной Азии или в новую международную платежную систему.
"Самые "медийные" проекты предлагали своим участникам инвестиции в создание сетей криптообменников, расположенных по всей территории России и в странах СНГ, или заработок на инвестициях в "суверенную криптовалюту России на собственном независимом квантовозащищенном блокчейне" (еРубль)", - заключил регулятор.