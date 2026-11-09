Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/tsb-875027919.html
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети - 09.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети
Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:38+0300
2026-11-09T13:38+0300
технологии
финансы
бизнес
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875027919.jpg?1794220737
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России. "Чаще всего нелегальные брокеры предлагают свои услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы. Но используется и система холодных обзвонов "инвесторов", особенно после подписки на профильные каналы в мессенджерах или посещение тематических сайтов", - говорится в сообщении. Рекламой таких проектов помимо профильных каналов в соцсетях занимаются и специальные сайты – промоутеры, которые составляют ренкинги проектов, добавляя в списки и легальных и нелегальных брокеров. За первые три квартала года было выявлено 115 таких субъектов рынка, предупреждает ЦБ. Количество выявленных участников рынка с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг уменьшилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего 982). В основном сократилось количество псевдофорекс-проектов – (605), нелегальных брокеров было выявлено примерно столько же (259). Отмечается, что традиционно подобные проекты вовлекают преимущественно заинтересованную аудиторию – тех, кто сам ищет в сети возможности участия в торгах иностранными инструментами, криптовалютой. Но есть и схемы привлечения клиентов через сайты знакомств, когда на первом же свидании или в переписке мошенник предлагает научить торговать криптовалютой, предупреждает регулятор. Сохраняется тенденция охлаждения интереса к торговле валютными парами и роста запросов на торговлю криптовалютными инструментами, заключает ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, бизнес, банк россии
Технологии, Финансы, Бизнес, Банк России
13:38 09.11.2026
 
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети

ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые каналы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России.
"Чаще всего нелегальные брокеры предлагают свои услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы. Но используется и система холодных обзвонов "инвесторов", особенно после подписки на профильные каналы в мессенджерах или посещение тематических сайтов", - говорится в сообщении.
Рекламой таких проектов помимо профильных каналов в соцсетях занимаются и специальные сайты – промоутеры, которые составляют ренкинги проектов, добавляя в списки и легальных и нелегальных брокеров. За первые три квартала года было выявлено 115 таких субъектов рынка, предупреждает ЦБ.
Количество выявленных участников рынка с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг уменьшилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего 982). В основном сократилось количество псевдофорекс-проектов – (605), нелегальных брокеров было выявлено примерно столько же (259).
Отмечается, что традиционно подобные проекты вовлекают преимущественно заинтересованную аудиторию – тех, кто сам ищет в сети возможности участия в торгах иностранными инструментами, криптовалютой. Но есть и схемы привлечения клиентов через сайты знакомств, когда на первом же свидании или в переписке мошенник предлагает научить торговать криптовалютой, предупреждает регулятор.
Сохраняется тенденция охлаждения интереса к торговле валютными парами и роста запросов на торговлю криптовалютными инструментами, заключает ЦБ.
 
ТехнологииФинансыБизнесБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала