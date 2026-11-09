https://1prime.ru/20261109/tsb-875027919.html

ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети

ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети - 09.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети

Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:38+0300

2026-11-09T13:38+0300

2026-11-09T13:38+0300

технологии

финансы

бизнес

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875027919.jpg?1794220737

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России. "Чаще всего нелегальные брокеры предлагают свои услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы. Но используется и система холодных обзвонов "инвесторов", особенно после подписки на профильные каналы в мессенджерах или посещение тематических сайтов", - говорится в сообщении. Рекламой таких проектов помимо профильных каналов в соцсетях занимаются и специальные сайты – промоутеры, которые составляют ренкинги проектов, добавляя в списки и легальных и нелегальных брокеров. За первые три квартала года было выявлено 115 таких субъектов рынка, предупреждает ЦБ. Количество выявленных участников рынка с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг уменьшилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего 982). В основном сократилось количество псевдофорекс-проектов – (605), нелегальных брокеров было выявлено примерно столько же (259). Отмечается, что традиционно подобные проекты вовлекают преимущественно заинтересованную аудиторию – тех, кто сам ищет в сети возможности участия в торгах иностранными инструментами, криптовалютой. Но есть и схемы привлечения клиентов через сайты знакомств, когда на первом же свидании или в переписке мошенник предлагает научить торговать криптовалютой, предупреждает регулятор. Сохраняется тенденция охлаждения интереса к торговле валютными парами и роста запросов на торговлю криптовалютными инструментами, заключает ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, бизнес, банк россии