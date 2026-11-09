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ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети - 09.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети
Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:38+0300
2026-11-09T13:38+0300
2026-11-09T13:38+0300
технологии
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России.
"Чаще всего нелегальные брокеры предлагают свои услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы. Но используется и система холодных обзвонов "инвесторов", особенно после подписки на профильные каналы в мессенджерах или посещение тематических сайтов", - говорится в сообщении.
Рекламой таких проектов помимо профильных каналов в соцсетях занимаются и специальные сайты – промоутеры, которые составляют ренкинги проектов, добавляя в списки и легальных и нелегальных брокеров. За первые три квартала года было выявлено 115 таких субъектов рынка, предупреждает ЦБ.
Количество выявленных участников рынка с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг уменьшилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего 982). В основном сократилось количество псевдофорекс-проектов – (605), нелегальных брокеров было выявлено примерно столько же (259).
Отмечается, что традиционно подобные проекты вовлекают преимущественно заинтересованную аудиторию – тех, кто сам ищет в сети возможности участия в торгах иностранными инструментами, криптовалютой. Но есть и схемы привлечения клиентов через сайты знакомств, когда на первом же свидании или в переписке мошенник предлагает научить торговать криптовалютой, предупреждает регулятор.
Сохраняется тенденция охлаждения интереса к торговле валютными парами и роста запросов на торговлю криптовалютными инструментами, заключает ЦБ.
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технологии, финансы, бизнес, банк россии
Технологии, Финансы, Бизнес, Банк России
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети
ЦБ: нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые каналы
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нелегальные брокеры чаще всего предлагают услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы, сообщает Банк России.
"Чаще всего нелегальные брокеры предлагают свои услуги через соцсети и закрытые телеграм-каналы. Но используется и система холодных обзвонов "инвесторов", особенно после подписки на профильные каналы в мессенджерах или посещение тематических сайтов", - говорится в сообщении.
Рекламой таких проектов помимо профильных каналов в соцсетях занимаются и специальные сайты – промоутеры, которые составляют ренкинги проектов, добавляя в списки и легальных и нелегальных брокеров. За первые три квартала года было выявлено 115 таких субъектов рынка, предупреждает ЦБ.
Количество выявленных участников рынка с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг уменьшилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего 982). В основном сократилось количество псевдофорекс-проектов – (605), нелегальных брокеров было выявлено примерно столько же (259).
Отмечается, что традиционно подобные проекты вовлекают преимущественно заинтересованную аудиторию – тех, кто сам ищет в сети возможности участия в торгах иностранными инструментами, криптовалютой. Но есть и схемы привлечения клиентов через сайты знакомств, когда на первом же свидании или в переписке мошенник предлагает научить торговать криптовалютой, предупреждает регулятор.
Сохраняется тенденция охлаждения интереса к торговле валютными парами и роста запросов на торговлю криптовалютными инструментами, заключает ЦБ.