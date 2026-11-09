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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 09.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,47 копейки - до 12,3098 рубля, доллара - на 61,5 копейки, до 82,7536 рубля, евро - на... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:44+0300

2026-11-09T17:44+0300

2026-11-09T17:44+0300

рынок

сша

банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,47 копейки - до 12,3098 рубля, доллара - на 61,5 копейки, до 82,7536 рубля, евро - на 20,2 копейки, до 92,3944 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии