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Ставка RUONIA снизилась до 13,72%
Ставка RUONIA снизилась до 13,72% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась до 13,72%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 6 ноября, снизилась на 0,06... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:33+0300
2026-11-09T14:33+0300
2026-11-09T14:33+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 6 ноября, снизилась на 0,06 процентного пункта и составила 13,72%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 993,55 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA снизилась до 13,72%
Ставка овернайт российского рынка RUONIA 6 ноября снизилась до 13,72%
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 6 ноября, снизилась на 0,06 процентного пункта и составила 13,72%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 993,55 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.