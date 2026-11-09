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Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России"

Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России" - 09.11.2026, ПРАЙМ

Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России"

Банк России 10 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятные серебряную и золотую монеты серии "Атомный ледокольный флот России", посвященные... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:26+0300

2026-11-09T15:26+0300

2026-11-09T15:26+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России 10 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятные серебряную и золотую монеты серии "Атомный ледокольный флот России", посвященные атомному ледоколу "Арктика", следует из сообщения регулятора. "Банк России 10 ноября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты "Атомный ледокол "Арктика" серии "Атомный ледокольный флот России": серебряную номиналом 3 рубля, золотую номиналом 200 рублей", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Диаметр золотой монеты номиналом 200 рублей - 33 миллиметра. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 Рубля", "200 Рублей", год выпуска "2026 г." У серебряной монеты масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава 925. На ее оборотной стороне расположено выполненное в рельефе цветное изображение атомного ледокола "Арктика" на фоне изображения льда, выполненного с эффектом интерференции света; вверху по окружности - рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров. У золотой монеты масса драгоценного металла в чистоте – также 31,1 грамма, проба 999. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение атомного ледокола "Арктика" во льдах; внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 500 экземпляров. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор. "Арктика" – самый мощный атомный ледокол в мире в своем классе. Он способен преодолевать льды толщиной до 3 метров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии