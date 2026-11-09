https://1prime.ru/20261109/tsentrobank-875033859.html
Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России"
Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России"
Банк России 10 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятные серебряную и золотую монеты серии "Атомный ледокольный флот России", посвященные... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:26+0300
2026-11-09T15:26+0300
2026-11-09T15:26+0300
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России 10 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятные серебряную и золотую монеты серии "Атомный ледокольный флот России", посвященные атомному ледоколу "Арктика", следует из сообщения регулятора. "Банк России 10 ноября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты "Атомный ледокол "Арктика" серии "Атомный ледокольный флот России": серебряную номиналом 3 рубля, золотую номиналом 200 рублей", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Диаметр золотой монеты номиналом 200 рублей - 33 миллиметра. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 Рубля", "200 Рублей", год выпуска "2026 г." У серебряной монеты масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава 925. На ее оборотной стороне расположено выполненное в рельефе цветное изображение атомного ледокола "Арктика" на фоне изображения льда, выполненного с эффектом интерференции света; вверху по окружности - рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров. У золотой монеты масса драгоценного металла в чистоте – также 31,1 грамма, проба 999. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение атомного ледокола "Арктика" во льдах; внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 500 экземпляров. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор. "Арктика" – самый мощный атомный ледокол в мире в своем классе. Он способен преодолевать льды толщиной до 3 метров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России выпустит в обращение монеты "Атомный ледокольный флот России"
ЦБ 10 ноября выпустит в обращение памятные монеты "Атомный ледокольный флот России"
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Банк России 10 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятные серебряную и золотую монеты серии "Атомный ледокольный флот России", посвященные атомному ледоколу "Арктика", следует из сообщения регулятора.
"Банк России
10 ноября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты "Атомный ледокол "Арктика" серии "Атомный ледокольный флот России": серебряную номиналом 3 рубля, золотую номиналом 200 рублей", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Диаметр золотой монеты номиналом 200 рублей - 33 миллиметра.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 Рубля", "200 Рублей", год выпуска "2026 г."
У серебряной монеты масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава 925. На ее оборотной стороне расположено выполненное в рельефе цветное изображение атомного ледокола "Арктика" на фоне изображения льда, выполненного с эффектом интерференции света; вверху по окружности - рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.
У золотой монеты масса драгоценного металла в чистоте – также 31,1 грамма, проба 999. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение атомного ледокола "Арктика" во льдах; внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 500 экземпляров.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор.
"Арктика" – самый мощный атомный ледокол в мире в своем классе. Он способен преодолевать льды толщиной до 3 метров.