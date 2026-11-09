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Цены на жилье в ЕС за 10 лет выросли в среднем быстрее доходов домохозяйств
Цены на жилье в ЕС за 10 лет выросли в среднем быстрее доходов домохозяйств - 09.11.2026, ПРАЙМ
Цены на жилье в ЕС за 10 лет выросли в среднем быстрее доходов домохозяйств
Цены на жилье за последние 10 лет выросли в Евросоюзе в среднем быстрее относительно доходов домохозяйств: соотношение соответствующих индексов по итогам... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:24+0300
2026-11-09T15:24+0300
2026-11-09T15:24+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Цены на жилье за последние 10 лет выросли в Евросоюзе в среднем быстрее относительно доходов домохозяйств: соотношение соответствующих индексов по итогам прошлого года было на 6,8% выше, чем в 2015 году, сообщает Евростат.
"В 2025 году соотношение цен на жилье и доходов населения в Европейском союзе было на 6,8% выше, чем в 2015 году. Это означает, что за прошедшее десятилетие цены на жилье росли быстрее относительно доходов домохозяйств", - говорится в сообщении ведомства.
Соотношение цен на жилье и доходов населения сопоставляет изменения цен на жилье с изменениями доходов домохозяйств в расчете на душу населения относительно базового года.
Показатель увеличился в 17 странах ЕС и снизился в остальных 10. В период с 2015 по 2025 год наибольший рост соотношения цен на жилье и доходов населения был зафиксирован в Португалии (+60,8%), за которой следуют Нидерланды (+34,3%), Венгрия (+26,5%), Чехия (+25,8%) и Испания (+24,5%).
На противоположном конце рейтинга оказалась Румыния, где было зафиксировано наиболее значительное снижение показателя (-42,8%). Далее следуют Финляндия (-25,2%) и Болгария (-16,2%).
Соотношение цен на жилье и доходов населения характеризует лишь один из аспектов доступности жилья. К другим взаимодополняющим показателям относятся количество лет дохода, необходимое для приобретения жилой недвижимости, и расходы на финансирование покупки с помощью ипотечного кредита.
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мировая экономика, португалия, нидерланды, венгрия, ес, евростат
Мировая экономика, ПОРТУГАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат
Цены на жилье в ЕС за 10 лет выросли в среднем быстрее доходов домохозяйств
Евростат: цены на жилье в ЕС за 10 лет выросли быстрее относительно доходов домохозяйств
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Цены на жилье за последние 10 лет выросли в Евросоюзе в среднем быстрее относительно доходов домохозяйств: соотношение соответствующих индексов по итогам прошлого года было на 6,8% выше, чем в 2015 году, сообщает Евростат.
"В 2025 году соотношение цен на жилье и доходов населения в Европейском союзе было на 6,8% выше, чем в 2015 году. Это означает, что за прошедшее десятилетие цены на жилье росли быстрее относительно доходов домохозяйств", - говорится в сообщении ведомства.
Соотношение цен на жилье и доходов населения сопоставляет изменения цен на жилье с изменениями доходов домохозяйств в расчете на душу населения относительно базового года.
Показатель увеличился в 17 странах ЕС и снизился в остальных 10. В период с 2015 по 2025 год наибольший рост соотношения цен на жилье и доходов населения был зафиксирован в Португалии (+60,8%), за которой следуют Нидерланды (+34,3%), Венгрия (+26,5%), Чехия (+25,8%) и Испания (+24,5%).
На противоположном конце рейтинга оказалась Румыния, где было зафиксировано наиболее значительное снижение показателя (-42,8%). Далее следуют Финляндия (-25,2%) и Болгария (-16,2%).
Соотношение цен на жилье и доходов населения характеризует лишь один из аспектов доступности жилья. К другим взаимодополняющим показателям относятся количество лет дохода, необходимое для приобретения жилой недвижимости, и расходы на финансирование покупки с помощью ипотечного кредита.