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Туристы в Турции стали меньше тратить на покупки, пишут СМИ

Туристы в Турции стали меньше тратить на покупки, пишут СМИ - 09.11.2026, ПРАЙМ

Туристы в Турции стали меньше тратить на покупки, пишут СМИ

Иностранные туристы в Турции стали сокращать расходы на одежду и обувь, направляя больше средств на питание и проживание, сообщила газета Ekonomim. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:55+0300

2026-11-09T10:55+0300

2026-11-09T10:55+0300

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туризм

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АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. Иностранные туристы в Турции стали сокращать расходы на одежду и обувь, направляя больше средств на питание и проживание, сообщила газета Ekonomim. Согласно приведенным в публикации данным, количество прибывших в Турцию туристов в июле–сентябре сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 23,25 миллиона человек. Вместе с тем средние расходы на одного посетителя увеличились до 1087,69 доллара, а совокупные туристические доходы достигли 25,29 миллиарда долларов. Под данным издания, рост цен в Турции отразился и на предпочтениях иностранных туристов в расходах. Так, туристы стали меньше тратить на покупки, в частности, одежду. "Это связано с утратой Турцией ценового преимущества в сфере покупок. На размещение и еду стали тратить больше. Так, доходы от размещения выросли на 19%, до 3,15 миллиарда долларов, а расходы туристов на питание увеличились на 8,7%, до 5,2 миллиарда долларов", - уточнило издание. Наиболее заметный рост зафиксирован в медицинском туризме. Расходы иностранных посетителей на медицинские услуги в третьем квартале увеличились на 23,6% в годовом выражении, достигнув 1,033 миллиарда долларов. Таким образом, впервые доходы Турции от медицинского туризма превысили отметку в 1 миллиард долларов за один квартал, уточнило издание. В 2025 году Турцию посетили около 6,9 миллиона граждан России, что позволило РФ сохранить первое место среди стран — поставщиков иностранных туристов. По итогам 2026 года отраслевые оценки ориентировались примерно на 7 миллионов российских посетителей. На 2027 год отдельные прогнозы предполагают дальнейший рост потока на 3,5%, до 7,2–7,3 миллиона человек, однако подорожание отдыха в турецких отелях может сдержать спрос.

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бизнес, туризм, турция