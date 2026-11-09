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Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции - 09.11.2026, ПРАЙМ
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире на западе страны, вспыхнул пожар, сообщила газета Akşam. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:00+0300
2026-11-09T13:00+0300
2026-11-09T13:00+0300
мировая экономика
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АНКАРА, 9 ноя - ПРАЙМ. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире на западе страны, вспыхнул пожар, сообщила газета Akşam. "Взрыв произошел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, после чего на предприятии начался пожар", - сообщило издание. На место происшествия направлены пожарные расчеты, которые ведут работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших, причинах взрыва и масштабах ущерба уточняется.
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мировая экономика, промышленность, измир, турция
Мировая экономика, Промышленность, ИЗМИР, ТУРЦИЯ
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции
Akşam: взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире, вспыхнул пожар
АНКАРА, 9 ноя - ПРАЙМ. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире на западе страны, вспыхнул пожар, сообщила газета Akşam.
"Взрыв произошел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, после чего на предприятии начался пожар", - сообщило издание.
На место происшествия направлены пожарные расчеты, которые ведут работы по ликвидации возгорания.
Информация о пострадавших, причинах взрыва и масштабах ущерба уточняется.