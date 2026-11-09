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Участок золота в Бурятии продали на торгах по цене в 20 раз выше стартовой

Участок золота в Бурятии продали на торгах по цене в 20 раз выше стартовой - 09.11.2026, ПРАЙМ

Участок золота в Бурятии продали на торгах по цене в 20 раз выше стартовой

Участок россыпного золота ручей Гулхэн, приток реки Талали в Бурятии продан в ходе аукциона по цене в 20 раз превышающий стартовый платеж в 29 миллионов рублей... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:50+0300

2026-11-09T12:50+0300

2026-11-09T12:54+0300

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промышленность

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Участок россыпного золота ручей Гулхэн, приток реки Талали в Бурятии продан в ходе аукциона по цене в 20 раз превышающий стартовый платеж в 29 миллионов рублей - итоговая стоимость составила 574 миллиона рублей, сообщило Минприроды РФ. "В республике Бурятия завершился аукцион на участок россыпного золота ручей Гулхэн, приток реки Талали... В ходе аукциона стартовый платеж 29 миллионов рублей вырос почти в 20 раз и в итоге составил 574 миллиона рублей", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что торги проводились среди девяти участников. Победителем стала компания "Куту" на 108 шаге, получив лицензию сроком на 20 лет на право разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр. Согласно материалам площадки ГИС "Торги", на которой был размещен лот, балансовые запасы для открытой добычи на золотоносном участке по категории С1 составляют 59 тысяч кубометров песков и 87 килограммов золота, по С2 - 120 тысяч кубометров и 127 килограммов драгметалла. Балансовые запасы для подземной отработки по категории С2 оцениваются в 26 тысяч кубометров песка и 88 килограммов золота.

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россия, промышленность, бурятия, минприроды