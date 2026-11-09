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Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы
Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы - 09.11.2026, ПРАЙМ
Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы
Российские ученые разработали методику, которая позволяет измерить, насколько сотрудники удовлетворены условиями работы, в том числе отношениями в коллективе и... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:19+0300
2026-11-09T19:57+0300
общество
технологии
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российские ученые разработали методику, которая позволяет измерить, насколько сотрудники удовлетворены условиями работы, в том числе отношениями в коллективе и возможностями профессионального роста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко. Как уточнили в институте, основу оценки составляет интегральная характеристика, отражающая, насколько реальные условия работы соответствуют ожиданиям сотрудника. "Мы предложили методику, которая позволяет измерить этот показатель количественно и использовать его при разработке кадровой политики", - заявил ведущий научный сотрудник НИИ Сергей Русских, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Методику предложили ученые Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Российского государственного гуманитарного университета и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Амосова. "Индекс помогает определить, какие стороны работы требуют внимания: оплата, поддержка сотрудников, отношения в коллективе или возможности профессионального роста", - говорится в сообщении.
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192
40
192
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5
4.7
96
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192
40
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общество , технологии
Общество , Технологии
19:19 09.11.2026 (обновлено: 19:57 09.11.2026)
 
Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы

Российские ученые разработали метод оценки удовлетворенности сотрудников условиями работы

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российские ученые разработали методику, которая позволяет измерить, насколько сотрудники удовлетворены условиями работы, в том числе отношениями в коллективе и возможностями профессионального роста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко.
Как уточнили в институте, основу оценки составляет интегральная характеристика, отражающая, насколько реальные условия работы соответствуют ожиданиям сотрудника.
"Мы предложили методику, которая позволяет измерить этот показатель количественно и использовать его при разработке кадровой политики", - заявил ведущий научный сотрудник НИИ Сергей Русских, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Методику предложили ученые Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Российского государственного гуманитарного университета и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Амосова.
"Индекс помогает определить, какие стороны работы требуют внимания: оплата, поддержка сотрудников, отношения в коллективе или возможности профессионального роста", - говорится в сообщении.
 
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