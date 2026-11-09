https://1prime.ru/20261109/uchenye-875042214.html

Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы

Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы - 09.11.2026, ПРАЙМ

Российские ученые измерили удовлетворенность сотрудников условиями работы

Российские ученые разработали методику, которая позволяет измерить, насколько сотрудники удовлетворены условиями работы, в том числе отношениями в коллективе и... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:19+0300

2026-11-09T19:19+0300

2026-11-09T19:57+0300

общество

технологии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российские ученые разработали методику, которая позволяет измерить, насколько сотрудники удовлетворены условиями работы, в том числе отношениями в коллективе и возможностями профессионального роста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко. Как уточнили в институте, основу оценки составляет интегральная характеристика, отражающая, насколько реальные условия работы соответствуют ожиданиям сотрудника. "Мы предложили методику, которая позволяет измерить этот показатель количественно и использовать его при разработке кадровой политики", - заявил ведущий научный сотрудник НИИ Сергей Русских, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Методику предложили ученые Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Российского государственного гуманитарного университета и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Амосова. "Индекс помогает определить, какие стороны работы требуют внимания: оплата, поддержка сотрудников, отношения в коллективе или возможности профессионального роста", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии