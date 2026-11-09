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СМИ сообщили, сколько стоит уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом - 09.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ сообщили, сколько стоит уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом
СМИ сообщили, сколько стоит уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом - 09.11.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили, сколько стоит уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом
Уход за страдающим деменцией культовым американским актером, музыкантом и продюсером Брюсом Уиллисом обходится его жене Эмме Хеминг более чем в 30 тысяч... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:35+0300
2026-11-09T10:35+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875018339.jpg?1794209702
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Уход за страдающим деменцией культовым американским актером, музыкантом и продюсером Брюсом Уиллисом обходится его жене Эмме Хеминг более чем в 30 тысяч долларов в месяц, сообщает газета Daily Mail. "Она тратит "целое состояние" на уход за мужем..., которое оценивается в более 30 тысяч долларов в месяц", - пишет издание. Как отмечает источник, внушительное состояние актера помогает оплачивать уход за ним, поскольку страховка мало что покрывает. В 2023 году семья Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, его заболевание прогрессирует. В январе английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, вторая супруга Уиллиса, заявила, что муж все еще узнает ее, но не понимает, что страдает деменцией. Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Актер снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988) "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Двенадцать обезьян" (Twelve Monkeys, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Пятый элемент" (Fifth Element, 1997), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Девять ярдов" (Whole Nine Yards, 2000), "Город грехов" (Sin City, 2005) и других.
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192
40
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общество
Общество
10:35 09.11.2026
 
СМИ сообщили, сколько стоит уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом

Daily Mail: уход за Брюсом Уиллисом обходится жене более чем в 30 тысяч долларов в месяц

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Уход за страдающим деменцией культовым американским актером, музыкантом и продюсером Брюсом Уиллисом обходится его жене Эмме Хеминг более чем в 30 тысяч долларов в месяц, сообщает газета Daily Mail.
"Она тратит "целое состояние" на уход за мужем..., которое оценивается в более 30 тысяч долларов в месяц", - пишет издание.
Как отмечает источник, внушительное состояние актера помогает оплачивать уход за ним, поскольку страховка мало что покрывает.
В 2023 году семья Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, его заболевание прогрессирует. В январе английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, вторая супруга Уиллиса, заявила, что муж все еще узнает ее, но не понимает, что страдает деменцией.
Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Актер снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988) "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Двенадцать обезьян" (Twelve Monkeys, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Пятый элемент" (Fifth Element, 1997), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Девять ярдов" (Whole Nine Yards, 2000), "Город грехов" (Sin City, 2005) и других.
 
Общество
 
 
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