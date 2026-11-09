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Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта - 09.11.2026, ПРАЙМ
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта
Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T03:55+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам нацбанка Украины, экспорт черных и цветных металлов, а также продукции из них за сентябрь в денежном эквиваленте составил 208 миллионов долларов.
В сентябре 2025 года этот показатель был более чем в два раза больше - 420 миллионов долларов. Таким образом, только в сентябре Киев лишился 212 миллионов долларов из-за падения экспорта металлов.
Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
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мировая экономика, украина, киев, владимир путин, financial times, нпз
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Financial Times, НПЗ
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта
Нацбанк Украины: Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам нацбанка Украины, экспорт черных и цветных металлов, а также продукции из них за сентябрь в денежном эквиваленте составил 208 миллионов долларов.
В сентябре 2025 года этот показатель был более чем в два раза больше - 420 миллионов долларов. Таким образом, только в сентябре Киев лишился 212 миллионов долларов из-за падения экспорта металлов.
Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.