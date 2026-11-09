Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/ukraina-875010578.html
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта - 09.11.2026, ПРАЙМ
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта
Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T03:55+0300
2026-11-09T03:55+0300
мировая экономика
украина
киев
владимир путин
financial times
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875010578.jpg?1794185755
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости. Согласно документам нацбанка Украины, экспорт черных и цветных металлов, а также продукции из них за сентябрь в денежном эквиваленте составил 208 миллионов долларов. В сентябре 2025 года этот показатель был более чем в два раза больше - 420 миллионов долларов. Таким образом, только в сентябре Киев лишился 212 миллионов долларов из-за падения экспорта металлов. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, владимир путин, financial times, нпз
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Financial Times, НПЗ
03:55 09.11.2026
 
Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта

Нацбанк Украины: Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам нацбанка Украины, экспорт черных и цветных металлов, а также продукции из них за сентябрь в денежном эквиваленте составил 208 миллионов долларов.
В сентябре 2025 года этот показатель был более чем в два раза больше - 420 миллионов долларов. Таким образом, только в сентябре Киев лишился 212 миллионов долларов из-за падения экспорта металлов.
Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевВладимир ПутинFinancial TimesНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала