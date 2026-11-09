https://1prime.ru/20261109/ukraina-875010578.html

Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта

Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта - 09.11.2026, ПРАЙМ

Украина потеряла в сентябре 212 миллионов долларов из-за падения экспорта

Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T03:55+0300

2026-11-09T03:55+0300

2026-11-09T03:55+0300

мировая экономика

украина

киев

владимир путин

financial times

нпз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875010578.jpg?1794185755

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за снижения экспорта черных и цветных металлов и продукции из них потеряла в сентябре 212 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости. Согласно документам нацбанка Украины, экспорт черных и цветных металлов, а также продукции из них за сентябрь в денежном эквиваленте составил 208 миллионов долларов. В сентябре 2025 года этот показатель был более чем в два раза больше - 420 миллионов долларов. Таким образом, только в сентябре Киев лишился 212 миллионов долларов из-за падения экспорта металлов. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, владимир путин, financial times, нпз