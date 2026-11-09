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СМИ: Украина потеряет 5,2 миллиарда долларов из-за блокады портов

СМИ: Украина потеряет 5,2 миллиарда долларов из-за блокады портов - 09.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Украина потеряет 5,2 миллиарда долларов из-за блокады портов

Блокада портов приведет к потере 4,6 миллиарда долларов экспортных поступлений агросектора Украины в июле-декабре 2026 года, а еще 0,6 миллиарда страна потеряет | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Блокада портов приведет к потере 4,6 миллиарда долларов экспортных поступлений агросектора Украины в июле-декабре 2026 года, а еще 0,6 миллиарда страна потеряет из-за остановки экспорта руды, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на инфляционный отчет Национального банка, передает ИноСМИ.Как отмечает издание, из-за блокирования морских путей аграрный экспорт в августе сократился до минимальных 1,8 миллиона тонн — переориентация на альтернативные маршруты дала лишь частичное возобновление поставок в сентябре, до 2,7 миллиона тонн. Объемы экспорта черных металлов в третьем квартале упали на 55% в годовом выражении, а в четвертом ожидается дальнейшее сокращение — до 81%. Остановка крупнейших металлургических предприятий во втором полугодии 2026 года может привести к потере около одного миллиарда долларов экспортной выручки и дополнительному импорту на 0,4 миллиарда. В целом потери торгового баланса от морской блокады и обстрелов достигнут 6,6 миллиарда долларов во втором полугодии.Согласно базовому сценарию Нацбанка, блокада морских портов продлится и в первой половине 2027 года: экспорт руды будет на 0,6 миллиарда долларов ниже, чем при полноценной работе портов, а урожай зерновых и масличных культур окажется меньше на 2,7 миллиона тонн. Металлургические заводы не возобновят производство в течение всего 2027 года, что приведет к потере экспорта на 2,6 миллиарда долларов и росту импорта металлопродукции на 1,5 миллиарда. В целом в 2027 году НБУ прогнозирует потерю экспортных поступлений в размере 7,2 миллиарда долларов.

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мировая экономика, украина, нацбанк, нбу, сельское хозяйство