https://1prime.ru/20261109/ukraina-875021718.html

CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа

CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа - 09.11.2026, ПРАЙМ

CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа

Украину ждет тяжелейшая зима за все время конфликта, и впору говорить о гуманитарной катастрофе: экономическая система критически подорвана, Россия наращивает... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

мировая экономика

украина

андрей сибига

cnn

восточная европа

запорожье

https://img.cdn1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украину ждет тяжелейшая зима за все время конфликта, и впору говорить о гуманитарной катастрофе: экономическая система критически подорвана, Россия наращивает удары, а многие украинские электростанции уже не подлежат восстановлению, пишет ИноСМИ со ссылкой на CNN.По словам аналитиков, российские ракеты и беспилотники наносят удары по энергетической инфраструктуре все чаще и с большей интенсивностью, чем в прошлые годы, а Кремль начал атаки раньше и расширил перечень целей. "Российская воздушная кампания явно нацелена на разрушение украинской экономики", — заявил руководитель отдела международного партнерства лондонского Центра новых евразийских стратегий Джон Лоу. "Путин решил, что единственный способ переломить ситуацию — это фактически разрушить экономику противника. Именно этим они сейчас и занимаются, причем систематически", — добавил он."Этой зимой нас ждет гуманитарная катастрофа, причем наступит она гораздо раньше, чем в прошлом году", — заявил исследователь Восточной Европы из ACLED Кристиан Влас.Как отмечает издание, в 2026 году количество российских ударов по Украине неуклонно росло: в январе их было 3650, а в октябре — уже 5532. В период с августа по октябрь российские баллистические ракеты поразили крупные металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье, полностью остановив их работу. "Под ударом оказалась не просто некая абстрактная промышленность, а налоговая база Украины. Это напрямую бьет по зарплатам", — пояснил Влас. По данным киевских властей, по состоянию на субботу примерно в 40% столичных зданий отсутствовало отопление, а в ночь на воскресенье удары по электросетям Днепропетровской области оставили без света более 600 тысяч человек. "С приближением зимы Москва стремится оставить миллионы украинцев без электричества, отопления и воды. Россия пытается холодом и темнотой добиться того, чего не смогла на поле боя", — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

украина

восточная европа

запорожье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, андрей сибига, cnn, восточная европа, запорожье