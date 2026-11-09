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CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа
CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа - 09.11.2026, ПРАЙМ
CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа
Украину ждет тяжелейшая зима за все время конфликта, и впору говорить о гуманитарной катастрофе: экономическая система критически подорвана, Россия наращивает... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:45+0300
2026-11-09T11:45+0300
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украину ждет тяжелейшая зима за все время конфликта, и впору говорить о гуманитарной катастрофе: экономическая система критически подорвана, Россия наращивает удары, а многие украинские электростанции уже не подлежат восстановлению, пишет ИноСМИ со ссылкой на CNN.По словам аналитиков, российские ракеты и беспилотники наносят удары по энергетической инфраструктуре все чаще и с большей интенсивностью, чем в прошлые годы, а Кремль начал атаки раньше и расширил перечень целей. "Российская воздушная кампания явно нацелена на разрушение украинской экономики", — заявил руководитель отдела международного партнерства лондонского Центра новых евразийских стратегий Джон Лоу. "Путин решил, что единственный способ переломить ситуацию — это фактически разрушить экономику противника. Именно этим они сейчас и занимаются, причем систематически", — добавил он."Этой зимой нас ждет гуманитарная катастрофа, причем наступит она гораздо раньше, чем в прошлом году", — заявил исследователь Восточной Европы из ACLED Кристиан Влас.Как отмечает издание, в 2026 году количество российских ударов по Украине неуклонно росло: в январе их было 3650, а в октябре — уже 5532. В период с августа по октябрь российские баллистические ракеты поразили крупные металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье, полностью остановив их работу. "Под ударом оказалась не просто некая абстрактная промышленность, а налоговая база Украины. Это напрямую бьет по зарплатам", — пояснил Влас. По данным киевских властей, по состоянию на субботу примерно в 40% столичных зданий отсутствовало отопление, а в ночь на воскресенье удары по электросетям Днепропетровской области оставили без света более 600 тысяч человек. "С приближением зимы Москва стремится оставить миллионы украинцев без электричества, отопления и воды. Россия пытается холодом и темнотой добиться того, чего не смогла на поле боя", — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
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ПРАЙМ
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мировая экономика, украина, андрей сибига, cnn, восточная европа, запорожье
Мировая экономика, УКРАИНА, Андрей Сибига, CNN, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ЗАПОРОЖЬЕ
CNN: грядущей зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа
CNN: зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа, многие электростанции не восстановить
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Украину ждет тяжелейшая зима за все время конфликта, и впору говорить о гуманитарной катастрофе: экономическая система критически подорвана, Россия наращивает удары, а многие украинские электростанции уже не подлежат восстановлению, пишет
ИноСМИ со ссылкой на CNN.
По словам аналитиков, российские ракеты и беспилотники наносят удары по энергетической инфраструктуре все чаще и с большей интенсивностью, чем в прошлые годы, а Кремль начал атаки раньше и расширил перечень целей.
"Российская воздушная кампания явно нацелена на разрушение украинской экономики", — заявил руководитель отдела международного партнерства лондонского Центра новых евразийских стратегий Джон Лоу.
"Путин решил, что единственный способ переломить ситуацию — это фактически разрушить экономику противника. Именно этим они сейчас и занимаются, причем систематически", — добавил он.
"Этой зимой нас ждет гуманитарная катастрофа, причем наступит она гораздо раньше, чем в прошлом году", — заявил исследователь Восточной Европы
из ACLED Кристиан Влас.
Как отмечает издание, в 2026 году количество российских ударов по Украине
неуклонно росло: в январе их было 3650, а в октябре — уже 5532. В период с августа по октябрь российские баллистические ракеты поразили крупные металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье
, полностью остановив их работу.
"Под ударом оказалась не просто некая абстрактная промышленность, а налоговая база Украины. Это напрямую бьет по зарплатам", — пояснил Влас.
По данным киевских властей, по состоянию на субботу примерно в 40% столичных зданий отсутствовало отопление, а в ночь на воскресенье удары по электросетям Днепропетровской области оставили без света более 600 тысяч человек.
"С приближением зимы Москва
стремится оставить миллионы украинцев без электричества, отопления и воды. Россия пытается холодом и темнотой добиться того, чего не смогла на поле боя", — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
.