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"Хрупкая поддержка": Украина попала в уязвимое положение, пишет Bloomberg - 09.11.2026, ПРАЙМ
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"Хрупкая поддержка": Украина попала в уязвимое положение, пишет Bloomberg
"Хрупкая поддержка": Украина попала в уязвимое положение, пишет Bloomberg - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Хрупкая поддержка": Украина попала в уязвимое положение, пишет Bloomberg
Ослабление президента США Дональда Трампа после промежуточных выборов и его шаги навстречу России ставят Украину в уязвимое положение, пишет Bloomberg. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:05+0300
2026-11-09T15:43+0300
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украина
европа
дональд трамп
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ослабление президента США Дональда Трампа после промежуточных выборов и его шаги навстречу России ставят Украину в уязвимое положение, пишет Bloomberg."Сбой в работе критически важной спутниковой связи в прошлом месяце заставил Украину осознать все риски, связанные с возможным более масштабным сокращением поддержки со стороны США", — отмечает агентство.После поражения республиканцев на выборах в Европе растут опасения, что ослабленный президент США станет еще более ненадежным партнером для Киева, указывает Bloomberg."Решение Трампа снять санкции с российского дизеля в попытке избежать провала на выборах, а также кратковременное прекращение предупреждений о подлетающих баллистических ракетах подчеркнули для украинцев, насколько хрупкой стала поддержка со стороны США", — добавляет агентство.Как отмечает Bloomberg, Украина производит большое количество оружия и получает существенную финансовую помощь от Европы, поэтому сокращение или даже внезапная остановка поддержки США не приведут к немедленному коллапсу. Однако опора только на Европу оставит силы Киева и гражданское население серьезно уязвимыми."Если США прекратят всю помощь, Украина, по моим ощущениям, сможет адаптироваться. Но политический и стратегический сигнал будет очень вредным — и ободряющим для Москвы", — приводит издание слова вице-президента Германского фонда Маршалла Иэна Лессера.По данным Bloomberg, Европа вместе с Канадой тратит миллиарды долларов на американское оружие для Киева, но далека от того, чтобы заменить США в трех ключевых областях: ПВО, спутниковая связь и разведка.Так, Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем весь остальной мир выпускает перехватчики PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, запасы которых у европейских стран минимальны, констатирует агентство. Кроме того, Европа не может превзойти США в области разведки, а ее аналог системы Starlink, под названием Project Bromo, до сих пор ожидает одобрения по антимонопольному законодательству после того, как вызвал противодействие профсоюзов и поставщиков.
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сша, украина, европа, дональд трамп, россия
США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, РОССИЯ
15:05 09.11.2026 (обновлено: 15:43 09.11.2026)
 
"Хрупкая поддержка": Украина попала в уязвимое положение, пишет Bloomberg

Bloomberg: сближение Трампа с Россией поставило Украину в уязвимое положение

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ослабление президента США Дональда Трампа после промежуточных выборов и его шаги навстречу России ставят Украину в уязвимое положение, пишет Bloomberg.
"Сбой в работе критически важной спутниковой связи в прошлом месяце заставил Украину осознать все риски, связанные с возможным более масштабным сокращением поддержки со стороны США", — отмечает агентство.
После поражения республиканцев на выборах в Европе растут опасения, что ослабленный президент США станет еще более ненадежным партнером для Киева, указывает Bloomberg.
"Решение Трампа снять санкции с российского дизеля в попытке избежать провала на выборах, а также кратковременное прекращение предупреждений о подлетающих баллистических ракетах подчеркнули для украинцев, насколько хрупкой стала поддержка со стороны США", — добавляет агентство.
Как отмечает Bloomberg, Украина производит большое количество оружия и получает существенную финансовую помощь от Европы, поэтому сокращение или даже внезапная остановка поддержки США не приведут к немедленному коллапсу. Однако опора только на Европу оставит силы Киева и гражданское население серьезно уязвимыми.
"Если США прекратят всю помощь, Украина, по моим ощущениям, сможет адаптироваться. Но политический и стратегический сигнал будет очень вредным — и ободряющим для Москвы", — приводит издание слова вице-президента Германского фонда Маршалла Иэна Лессера.
По данным Bloomberg, Европа вместе с Канадой тратит миллиарды долларов на американское оружие для Киева, но далека от того, чтобы заменить США в трех ключевых областях: ПВО, спутниковая связь и разведка.
Так, Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем весь остальной мир выпускает перехватчики PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, запасы которых у европейских стран минимальны, констатирует агентство. Кроме того, Европа не может превзойти США в области разведки, а ее аналог системы Starlink, под названием Project Bromo, до сих пор ожидает одобрения по антимонопольному законодательству после того, как вызвал противодействие профсоюзов и поставщиков.
 
СШАУКРАИНАЕВРОПАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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