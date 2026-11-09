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ВТБ начал выдавать льготную ипотеку на покупку строящегося жилья в Крыму

ВТБ начал выдавать льготную ипотеку на покупку строящегося жилья в Крыму - 09.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ начал выдавать льготную ипотеку на покупку строящегося жилья в Крыму

ВТБ приступил к выдаче льготной ипотеки на покупку строящегося жилья в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:33+0300

2026-11-09T15:33+0300

2026-11-09T15:33+0300

недвижимость

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банки

крым

севастополь

втб

минфин

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. ВТБ приступил к выдаче льготной ипотеки на покупку строящегося жилья в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка. "С 9 ноября ВТБ приступил к выдаче льготной ипотеки на покупку строящегося жилья в Крыму и Севастополе. Кредиты предоставляются по программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что максимальная сумма кредита составляет 8 миллионов рублей, срок - до 15 лет. Первоначальный взнос начинается от 20,1%. При этом стоимость квадратного метра приобретаемого жилья не должна превышать 350 тысяч рублей. Для оплаты первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Программа распространяется на покупку квартир, таунхаусов и апартаментов в строящихся домах. "Для рынка недвижимости Крыма запуск программы - это дополнительный источник спроса в сегменте строящегося жилья. Льготная ставка позволяет привлечь более широкую аудиторию покупателей, в том числе из других регионов страны, и расширить возможности реализации проектов застройщиков", - отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий. "Мы уже получаем заявки и приступили к их одобрению. Рассчитываем, что программа станет одним из факторов поддержки ипотечного спроса и строительной активности в Крыму и Севастополе", - добавил он. Подать заявку на получение кредита можно онлайн через каналы ВТБ, в офисе банка или на платформе М2. Ранее в ноябре Минфин сообщил, что россияне с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Крыму и Севастополе смогут оформить льготную ипотеку под 8% на покупку жилья до 8 миллионов в строящемся многоквартирном доме или апартаментах.

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недвижимость, бизнес, банки, крым, севастополь, втб, минфин