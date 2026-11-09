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Около 60% россиян считают крупные российские банки достаточно надежными

Около 60% россиян считают крупные российские банки достаточно надежными - 09.11.2026, ПРАЙМ

Около 60% россиян считают крупные российские банки достаточно надежными

Почти 60% россиян согласны или скорее согласны с тем, что крупные российские банки достаточно надежны, им можно доверить свои деньги, при этом более половины... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:42+0300

2026-11-09T11:42+0300

2026-11-09T11:42+0300

финансы

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Почти 60% россиян согласны или скорее согласны с тем, что крупные российские банки достаточно надежны, им можно доверить свои деньги, при этом более половины граждан считают, что они хорошо разбираются в российских банках и услугах, которые они предлагают, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра ВЦИОМ. По данным опроса, 59% респондентов согласны или скорее согласны с тем, что крупные российские банки достаточно надежны, им можно доверить свои деньги, показатель вырос за последние 20 лет на 28%. При этом чаще других такую позицию сегодня разделяют более молодые граждане. Свыше половины опрошенных считают, что они хорошо разбираются в российских банках и услугах, которые они предлагают, большую долю среди придерживающихся такого мнения составляет поколение 1992-2000 годов рождения. Кроме того, в 2006 году этот показатель составлял лишь 19%. Более трети россиян полагают, что финансово-кредитная сфера, то есть банки и страховые компании, вносит большой вклад в экономическое развитие страны, 24% считают, что она вносит небольшой вклад. Банком, услугами которого пользуется большинство опрошенных, стал Сбербанк, на втором месте идут ВТБ и Т-Банк, далее - Альфа-Банк. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. До 2017 года опросы проводились методом поквартирных face-to-face интервью (проект "Экспресс"), выборка стратифицированная многоступенчатая с квотами по социально-демографическим параметрам, репрезентирует население РФ 18 лет и старше по типу населенного пункта, полу, возрасту, образованию и федеральному округу. Объем выборки составляет 1600 респондентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, вциом, банки