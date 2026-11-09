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Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы
Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы - 09.11.2026, ПРАЙМ
Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы
Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:13+0300
2026-11-09T16:13+0300
2026-11-09T16:13+0300
бизнес
россия
москва
wildberries
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание в пункте выдачи Wildberries на западе Москвы, из помещения эвакуировали около 25 человек, пострадавших нет.
"В результате данного инцидента пострадавших нет. Мы уже выясняем все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении маркетплейса.
Отмечается, что компания проведет оценку суммы ущерба. Кроме того, Wildberries повторит заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе, в случае отсутствия аналогов - клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров - они не понесут убытков.
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бизнес, россия, москва, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Wildberries
Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы
Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание в пункте выдачи Wildberries на западе Москвы, из помещения эвакуировали около 25 человек, пострадавших нет.
"В результате данного инцидента пострадавших нет. Мы уже выясняем все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении маркетплейса.
Отмечается, что компания проведет оценку суммы ущерба. Кроме того, Wildberries повторит заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе, в случае отсутствия аналогов - клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров - они не понесут убытков.