https://1prime.ru/20261109/wildberries-875035761.html

Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы

Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы - 09.11.2026, ПРАЙМ

Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы

Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:13+0300

2026-11-09T16:13+0300

2026-11-09T16:13+0300

бизнес

россия

москва

wildberries

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875035761.jpg?1794230012

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Wildberries выясняет причины пожара в пункте выдачи на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание в пункте выдачи Wildberries на западе Москвы, из помещения эвакуировали около 25 человек, пострадавших нет. "В результате данного инцидента пострадавших нет. Мы уже выясняем все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении маркетплейса. Отмечается, что компания проведет оценку суммы ущерба. Кроме того, Wildberries повторит заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе, в случае отсутствия аналогов - клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров - они не понесут убытков.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, wildberries