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В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9
В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9 - 09.11.2026, ПРАЙМ
В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9
Электромобили G6 и G9 китайского бренда XPeng со встроенными сервисами "Яндекса" начали продавать в России, сообщили в российской компании. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:01+0300
2026-11-09T17:01+0300
2026-11-09T17:02+0300
бизнес
технологии
россия
яндекс
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Электромобили G6 и G9 китайского бренда XPeng со встроенными сервисами "Яндекса" начали продавать в России, сообщили в российской компании. "В России начались продажи XPeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"… Первые автомобили покупатели получат в ноябре", - говорится в сообщении. На встроенных экранах обеих моделей доступны Карты и Навигатор, Видео, Музыка с подкастами и аудиокнигами.
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бизнес, технологии, россия, яндекс
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Яндекс
В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9
В России начались продажи электромобилей XPeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"