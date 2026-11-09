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В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9 - 09.11.2026, ПРАЙМ
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В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9
В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9 - 09.11.2026, ПРАЙМ
В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9
Электромобили G6 и G9 китайского бренда XPeng со встроенными сервисами "Яндекса" начали продавать в России, сообщили в российской компании. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:01+0300
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бизнес
технологии
россия
яндекс
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Электромобили G6 и G9 китайского бренда XPeng со встроенными сервисами "Яндекса" начали продавать в России, сообщили в российской компании. "В России начались продажи XPeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"… Первые автомобили покупатели получат в ноябре", - говорится в сообщении. На встроенных экранах обеих моделей доступны Карты и Навигатор, Видео, Музыка с подкастами и аудиокнигами.
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бизнес, технологии, россия, яндекс
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Яндекс
17:01 09.11.2026 (обновлено: 17:02 09.11.2026)
 
В России начали продавать электромобили XPeng G6 и G9

В России начались продажи электромобилей XPeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Электромобили G6 и G9 китайского бренда XPeng со встроенными сервисами "Яндекса" начали продавать в России, сообщили в российской компании.
"В России начались продажи XPeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"… Первые автомобили покупатели получат в ноябре", - говорится в сообщении.
На встроенных экранах обеих моделей доступны Карты и Навигатор, Видео, Музыка с подкастами и аудиокнигами.
 
БизнесТехнологииРОССИЯЯндекс
 
 
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