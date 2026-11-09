https://1prime.ru/20261109/zaporozhskaya-875045019.html
Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев
Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев - 09.11.2026, ПРАЙМ
Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев
Четыре сотрудника Запорожской АЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции, заявил глава "Росатома" Алексей... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:01+0300
2026-11-09T22:01+0300
2026-11-09T22:01+0300
алексей лихачев
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Четыре сотрудника Запорожской АЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас очередной убитый сотрудник Запорожской АЭС", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Электрослесарь ЗАЭС утром в понедельник ехал на смену, когда беспилотник-камикадзе ВСУ поразил его автомобиль в лобовое стекло, сообщил Лихачев. "Человек скончался на месте. И без того трагичное событие становится из ряда вон выходящим, если учитывать, что это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели. И 14-й с апреля, когда началась эскалация вокруг Запорожской АЭС", - добавил Лихачев.
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алексей лихачев, запорожская аэс, всу, росатом
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом
Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ