https://1prime.ru/20261109/zaporozhskaya-875045019.html

Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев

Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев - 09.11.2026, ПРАЙМ

Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев

Четыре сотрудника Запорожской АЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции, заявил глава "Росатома" Алексей... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:01+0300

2026-11-09T22:01+0300

2026-11-09T22:01+0300

алексей лихачев

запорожская аэс

всу

росатом

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Четыре сотрудника Запорожской АЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас очередной убитый сотрудник Запорожской АЭС", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Электрослесарь ЗАЭС утром в понедельник ехал на смену, когда беспилотник-камикадзе ВСУ поразил его автомобиль в лобовое стекло, сообщил Лихачев. "Человек скончался на месте. И без того трагичное событие становится из ряда вон выходящим, если учитывать, что это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели. И 14-й с апреля, когда началась эскалация вокруг Запорожской АЭС", - добавил Лихачев.

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алексей лихачев, запорожская аэс, всу, росатом